Team New Zealand heeft met de Nederlandse zeiler Carlo Huisman de prestigieuze America's Cup veiliggesteld. De ploeg van stuurman Peter Burling won in Auckland ten koste van het Italiaanse team Luna Rossa ook de tiende race, waardoor ze op 7-3 in de best-of-13-serie kwam en niet meer te achterhalen is.

Voor Team New Zealand was het de vierde triomf in de prestigieuze strijd om de 'Auld Mug', de bokaal die in 1851 voor het eerst werd uitgereikt. In 1995, 2000 en bij de laatste editie in 2017 ging de trofee ook al naar Nieuw-Zeeland.

Huisman behoorde voor de tweede keer tot het winnende team. Vier jaar geleden won hij onder leiding van Burling voor de kust van Bermuda de 35e editie van de America's Cup. Team New Zealand versloeg de Amerikaanse ploeg destijds met 7-1.

Luna Rossa bood in Auckland aanvankelijk prima tegenstand en had na vijf races met een voorsprong van 3-2 nog alle kans op de eindzege. Met vijf overwinningen op rij maakten Burling en zijn bemanning de favorietenrol echter alsnog meer dan waar.

"Dit is ongelooflijk, de voldoening is groot bij het hele team", jubelde de dertigjarige Nieuw-Zeelander Burling, die bij de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro de olympische titel in de 49er-klasse veroverde.

Huisman (30) deed na zijn eerste succes in de America's Cup met Team Brunel mee aan The Ocean Race, de zeilrace om de wereld. De geboren Fries fungeerde op de boot van schipper Bouwe Bekking onder meer als wachtleider.