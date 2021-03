Het aantal paarden dat na de uitbraak van rinopneunomie bij een Spaans concours in Valencia is overleden, is gestegen tot zeventien. Volgens de internationale paardensportfederatie FEI gaat het om tien paarden in Spanje, vijf in Duitsland en twee in België. De meeste paarden hadden Duitse eigenaren.

Inmiddels is het voor paarden besmettelijke rinovirus in negen Europese landen vastgesteld. Voor zover bekend is op dit moment slechts in één Nederlandse stal sprake van een uitbraak van rinopneunomie.

Dinsdag werd bekend dat de laatste Nederlandse paarden die in Valencia verbleven weer vervoerd mogen worden. Ze zullen via een tussenstop in Lyon per vrachtwagen naar huis gebracht worden. De dieren zijn na de uitbraak in quarantaine gezet.

De paarden zullen uit voorzorg nog wel enige tijd in quarantaine blijven. Het gaat om de paarden van het team Double M Stables van amazone Micky Morssinkhof. Ze reizen naar het Paardensportcentrum Lichtenvoorde.

De FEI heeft vanwege de uitbraak inmiddels alle internationale wedstrijden in twaalf landen verboden. Dit verbod geldt vooralsnog tot 11 april. In Nederland werd daardoor het topevenement The Dutch Masters afgelast. Vanwege het coronavirus stonden hier verder geen wedstrijden op het programma.