Topgolfer Tiger Woods is ontslagen uit het ziekenhuis en weer thuis om te werken aan zijn herstel na een zwaar auto-ongeluk in Los Angeles eind februari. De vijftienvoudig majorwinnaar schrijft dinsdag op Twitter blij te zijn met alle steunbetuigingen die hij de afgelopen weken ontving.

De 45-jarige sporter schrijft op Twitter dat hij met de dag sterker wordt. Hij zegt in zijn huis in Florida verder te zullen revalideren.

Verder bedankt hij in de verklaring de artsen en verplegers van het Cedars-Sinai Medical Center en het Harbor-UCLA Medical Center in Los Angeles. In beide ziekenhuizen onderging de golflegende de afgelopen weken operaties.

Woods raakte 23 februari zwaargewond bij een eenzijdig ongeval in zijn SUV, waarbij hij meerdere keren over de kop sloeg. Hij moest door de brandweer uit zijn voertuig gered worden en werd met spoed geopereerd aan enkele open breuken aan zijn rechterbeen en een verbrijzelde enkel.

De topgolfer reed vlak voor het ongeluk harder dan de maximaal toegestane snelheid. Volgens de autoriteiten mag Woods van geluk spreken dat het interieur van zijn auto intact is gebleven en dat hij een gordel droeg. Een sheriff zegt dat het ongeluk anders waarschijnlijk fatale gevolgen zou hebben gehad.

Woods was in de jaren negentig van de vorige eeuw en het begin van deze eeuw de succesvolste golfer ter wereld door veertien majors te winnen. Daarna ging hij als gevolg van privéproblemen door een diep dal.

Na enkele moeizame jaren keerde Woods terug aan de top en in 2019 won hij op The Masters zijn vijftiende major.