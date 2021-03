Estavana Polman is acht maanden nadat ze haar kruisband afscheurde terug bij Oranje, al zal ze nog geen wedstrijd spelen. De 144-voudig international heeft vier maanden om toe te werken naar de Olympische Spelen in Tokio, waar ze weer van wereldklasse wil zijn.

"Over een week wil ik voor het eerst weer op het wedstrijdformulier staan bij Esbjerg. Dat weet mijn club nog niet, maar dat zeg ik hier alvast", vertelt de 28-jarige Polman met een glimlach.

De Arnhemse heeft inmiddels zes keer meegetraind met haar Deense ploeg en deze week traint ze verder bij Oranje, dat zich voorbereidt op de oefenwedstrijden van vrijdag en zondag in Den Bosch tegen Slovenië.

"De testen wijzen uit dat het goed zit in mijn knie", zegt Polman. "Ik kan alles weer, maar 100 procent ben ik nog niet. Ik moet wedstrijden gaan spelen, klappen opvangen met mijn knie en vertrouwen krijgen. Ik lieg als ik zeg dat die blessure niet meer in mijn hoofd zit."

Qua spierkracht zit het al goed. Misschien wel te goed. "Ik woog 57 kilo en nu ben ik 68. Natuurlijk is dat niet alleen spier, was het maar zo'n feest. Maar voor een groot deel wel. Ik ben flink bezig geweest in de gym en dat moet ook. Om terug te komen moet je eerst kracht opbouwen en dat kun je daarna omzetten. Als ik volle bak meetrain en wedstrijden speel, gaat het er weer af."

Estavana Polman in maart 2020 in het shirt van haar club Esbjerg. Estavana Polman in maart 2020 in het shirt van haar club Esbjerg. Foto: ANP

'Ik voel me een kind in een snoepwinkel'

Bij de volgende interlandperiode, in april, wil Polman haar rentree in een wedstrijd maken bij Oranje. Nu is ze al dolblij dat ze kan trainen met de andere internationals. "Ik voel me een kind in een snoepwinkel. Het is zo leuk om terug te zijn bij die meiden."

Maandenlang heeft ze Oranje op afstand gevolgd. Na haar operatie werkte ze fulltime met een fysiotherapeut aan haar herstel. "We begonnen elke dag om 8.00 uur en om 23.00 uur waren we klaar. Slapen en dan weer door. Maar je hoort me niet klagen. Als topsporter kon het gelukkig allemaal in coronatijd."

In december, tijdens het EK in Denemarken, had Polman meer toe doen. Ze schoof aan bij Ziggo Sport om de wedstrijden van Oranje te analyseren. "Dat vond ik leuk, maar ook lastig. Want als het niet goed gaat, moet je kritisch zijn."

Ze kon niet anders. De zesde plaats op het EK stond in schril contrast met de wereldtitel van 2019, de zilveren plakken van het WK 2015 en het EK 2016 en het brons van het WK 2017 en het EK 2018.

"We hebben Nederland verwend met al die medailles. Zesde op een EK is echt niet slecht. Als je onze ploeg op papier afzet tegen andere landen dan is de conclusie niet: wij gaan een medaille pakken. Andere landen kunnen een blik opentrekken en nog zestien topspelers opstellen. Maar wij zijn als team het beste. Als we samen goed zijn, kunnen we wereldkampioen worden. Dat hebben we bewezen."

Een juichende Estavana Polman (links) met de gouden WK-medaille van 2019. Een juichende Estavana Polman (links) met de gouden WK-medaille van 2019. Foto: ANP

'In Rio hadden we maar één goede dag'

Polman, die sinds 2010 voor Oranje speelt, denkt daarom dat er ook in Tokio mooie dingen kunnen gebeuren. Vijf jaar geleden in Rio de Janeiro debuteerde ze met de handbalsters op de Spelen en was de vierde plek het eindresultaat.

"We hebben de ervaring van Rio en hoeven in Tokio niet dezelfde fouten te maken. Ik kan je vertellen, we hebben daar wat fouten gemaakt. Eigenlijk hebben we in Rio één goede dag gehad en dat was in de kwartfinale tegen Brazilië. Nu moeten we meer wedstrijden top zijn."

Individueel wil ze ook weer op topniveau presteren, nadat ze in 2019 werd verkozen tot beste speelster van het WK. "Ik voel druk. Over vier maanden moet ik op mijn best zijn en ik weet niet hoever ik daar nu vanaf zit."

Het feit dat ze eerder in haar carrière ook lange tijd niet kon spelen - in 2017 door de geboorte van dochter Jesslynn - helpt Polman.

"Destijds ging ik zes weken na de bevalling weer handballen en dacht ik: wauw, ik ben er klaar voor. Maar drie maanden later dacht ik: Ik was er helemaal niet klaar voor. Nu ben ik pas echt terug. Gelukkig heb ik nog even tot Tokio. En daarna wil ik door. Het WK van 2025 in eigen land wil ik nog meemaken, zelfs al moet je me met een rollator van het veld halen. Jullie zijn nog lang niet van me af."