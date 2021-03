Sportkoepel NOC*NSF en de bonden van 31 binnensporten hebben het kabinet en de Tweede Kamer dinsdag in een brief om meer perspectief gevraagd. De federaties willen graag weten waar de zes miljoen binnensporters aan toe zijn in coronatijd.

De bonden benadrukken in hun brief, die woensdag openbaar wordt gemaakt, dat ze er klaar voor zijn om sportclubs, zwembaden en sport- en dansscholen stapsgewijs weer veilig open te laten gaan.

"Zeker drie kwart van de kinderen was begin vorig jaar nog actief aan het sporten, nu geldt dat nog maar voor net iets meer dan de helft. Dit is historisch laag. Een grote groep kinderen sport nu al bijna een jaar helemaal niet meer", zegt algemeen directeur Gerard Dielessen van NOC*NSF.

De sportkoepel meldt dat in januari 2020 nog zes miljoen mensen actief hun binnensport beoefenden en dat daar een jaar later nog maar ongeveer een derde van over was.

"Met name de sluiting - ook voor kinderen - van alle binnensportaccommodaties is daar een belangrijke oorzaak van. De gevolgen zijn ernstig en niet alleen bij kinderen. Daar moeten we ons echt grote zorgen over maken. De weerbaarheid, gezondheid en vitaliteit van de samenleving staan op het spel. Daarom is het zo belangrijk dat de binnensporten ook weer aan de gang kunnen."

Sinds dinsdag gelden voor buitensporten al wel enkele kleine versoepelingen. Zo mogen volwassenen van 27 jaar en ouder in groepjes van maximaal vier weer sporten, al moet dat wel gebeuren op het terrein van sportaccommodaties, mét 1,5 meter afstand.