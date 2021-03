Sporten is belangrijk, daar zijn de meeste politieke partijen het wel over eens. Maar wat staat er precies in de verkiezingsprogramma over bewegen als preventief middel tegen ziekten, sporten in het onderwijs, topsport en het tegengaan van racisme in de sport?

Twee weken voor de verkiezingen deed NOC*NSF samen met alle sportbonden een oproep oproepaan het toekomstige kabinet: "Het is juist nu duidelijker dan ooit: sport en bewegen verdienen een centrale plek in ieders dagelijks leven. Sluit u aan bij onze ambitie om nog eens vier miljoen Nederlanders in beweging te krijgen de komende jaren. Dit vergt een investering van 1 miljard euro per jaar."

Geen enkele partij noemt een dergelijke investering in zijn verkiezingsprogramma, maar een flink aantal onderschrijft wel dat de coronapandemie aantoont dat er meer geld moet worden vrijgemaakt om bewegen te stimuleren. "De coronacrisis is een alarmbel", vindt D66.

VVD, CDA en GroenLinks pleiten voor "versterking" of "ondersteuning" van de sportverenigingen. De PvdA wil dat "voor mensen met lagere inkomens het lidmaatschap van de sportclub gratis wordt" en vindt daarbij een bondgenoot in de Partij voor de Dieren (PvdD). Die partij stelt dat "sporten in verenigingsverband voor iedereen mogelijk moet zijn".

De ChristenUnie schrijft dat er "extra middelen" ter beschikking moeten worden gesteld aan gemeenten om "gezond gedrag te bevorderen". Het CDA ziet in dit verband een rol voor bekende sporters, die "ambassadeur voor een gezonde levensstijl" moeten worden.

Veel sportverenigingen hebben het zwaar door de coronacrisis. Foto: Pro Shots

Meer sporten op school

Meerdere partijen willen een sportieve levensstijl al op jonge leeftijd stimuleren. SP denkt aan "meer gymlessen en sportbeoefening op school, onder leiding van vakleerkrachten". DENK pleit voor "extra geld" voor schoolzwemmen en sportlessen, terwijl de PvdA benadrukt dat gym op iedere basisschool moet worden gegeven. "De keuze om wel of geen bewegingsonderwijs aan te bieden, valt buiten de vrijheid van onderwijs."

De VVD schrijft dat bewegen op scholen moet worden gestimuleerd door "gastlessen van sportverenigingen op basisscholen en middelbare scholen met geld uit het sportakkoord". D66 heeft als doel dat "de Nederlandse jeugd in 2040 de gezondste ter wereld is" en wil daarom onder meer dat "kinderen op school minimaal twee uur per week bewegingsonderwijs krijgen van een vakdocent."

De Olympische Zomerspelen van 1928 waren in Amsterdam. Foto: ANP

Olympische Spelen naar Nederland?

Topsport krijgt in de verkiezingsprogramma's minder aandacht dan breedtesport. VVD en D66 zijn de enige twee partijen die pleiten voor meer grote sportevenementen in Nederland, met als argumenten dat het "bijdraagt aan de motivatie om te gaan sporten en de samenleving verbroedert" (VVD) en dat het "goed is voor het imago van Nederland" (D66).

D66 gaat nog een stap verder en is voorstander van het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen in Nederland, bijna honderd jaar na de Spelen van Amsterdam in 1928. "Maar wel Spelen in nieuwe stijl", schrijft de partij. "Dat betekent zoveel mogelijk gebruik van bestaande accommodaties en met respect voor goed bestuur, democratie, arbeidsomstandigheden en natuur."

De SGP vindt juist dat er minder aandacht en geld naar topsport moet. De partij vindt dat "het gigantische budget voor het inkopen van sportrechten door de publieke omroep moet verdwijnen" en dat "het geld dat de overheid nu besteedt aan topsport, beter kan worden geïnvesteerd in het stimuleren van bewegen en breedtesport".

De KNVB sprak eind 2019 met het kabinet over maatregelen om racisme in het Nederlandse voetbal tegen te gaan. Foto: ANP

Aanpakken van racisme in de sport

De aanpak van racisme en discriminatie in de topsport - een onderwerp dat de afgelopen jaren steeds belangrijker is geworden voor sportbonden - wordt expliciet genoemd in vijf verkiezingsprogramma's.

De VVD wil discriminatie, homofobie, antisemitisme en racisme in de topsport "harder aanpakken" en D66 pleit ervoor dat wedstrijden "bij racistische uitingen of spreekkoren worden stilgelegd". GroenLinks wil "werken aan een veilige sportwereld, zonder discriminatie of uitsluiting" en de SP schrijft dat "misstanden altijd en krachtig moeten worden bestreden", omdat de sport een voorbeeldfunctie heeft.

De ChristenUnie heeft als enige partij een paragraaf over een mogelijke boycot van grote sporttoernooien in landen waar mensenrechtenschendingen plaatsvinden. "Sportbonden worden opgeroepen om een rol van betekenis te vervullen, bijvoorbeeld door sporters af te laten zien van deelname."

De PVV, 50PLUS en Forum voor Democratie schrijven in hun verkiezingsprogramma niet over sport of bewegen.