Bondscoach Emmanuel Mayonnade ontbreekt deze week bij de Nederlandse handbalsters die twee oefenwedstrijden spelen tegen Slovenië. Het Nederlands Handbal Verbond (NHV) meldt dat de Fransman vanwege privéomstandigheden thuisblijft.

De NHV laat weten dat er uit privacyoverwegingen niet meer informatie verstrekt kan worden over Mayonnade. Assistent-coach Katya Andryushina en Ricardo Clarijs zullen de trainingsstage leiden.

Nederland neemt het vrijdag en zondag op tegen Slovenië. Beide duels worden afgewerkt zonder publiek in de Maaspoort van Den Bosch. De trainingsweek geldt als start van de voorbereiding op de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio.

Estavana Polman is voor het eerst sinds maanden weer opgeroepen voor Nederland. Ze liep in augustus vorig jaar een ernstige knieblessure op. Daardoor miste ze in december het EK, waar Oranje teleurstellend zesde werd.

Yvette Broch ontbreekt nog in de selectie. De 118-voudig international, die in de zomer van 2018 stopte met handballen, maakte onlangs haar rentree bij het Franse Metz en staat nu ook open voor een terugkeer in de nationale ploeg.

Nederland veroverde in 2019 onder Mayonnade voor het eerst in de geschiedenis de wereldtitel. Hij volgde eerder dat jaar de Deense Helle Thomsen op en werd door zijn kunststukje met Oranje verkozen tot beste vrouwencoach van 2019.