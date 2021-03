Tyson Fury en Anthony Joshua gaan naar alle waarschijnlijkheid nog dit jaar tegen elkaar boksen. Volgens promotor Eddie Hearn, de belangenbehartiger van Joshua, hebben de twee zwaargewichten een contract voor twee onderlinge duels ondertekend.

De twee gevechten, die nu al bekend staan als 'The Battle of Britain', dienen in 2021 plaats te vinden en hebben als inzet alle wereldtitels in de meest aansprekende gewichtsklasse. Joshua is de wereldkampioen van de IBF, WBO en WBA en Fury van de WBC.

Hearn meldde maandag dat een dezer dagen bekend wordt waar het eerste gevecht komende zomer zal worden gehouden. Het tweede gevecht staat voor eind dit jaar op het programma.

De 31-jarige Joshua en de één jaar oudere Fury zullen de miljoenengages bij de eerste partij eerlijk verdelen (50/50). De winnaar van dat duel kan rekenen op 60 procent bij de rematch, tegenover 40 procent voor de verliezer.

Fury: 'Ik drink tien à twaalf biertjes per dag'

Een gevecht tussen Joshua en Fury is een langgekoesterde wens van de boksfans. Fury leek daar vorige week nog niet echt mee bezig te zijn door te zeggen dat hij momenteel totaal niet aan het trainen is.

"Ik doe eigenlijk helemaal niets", aldus Fury. "Hoewel, ik drink bier. Zeker een stuk of tien à twaalf per dag. Ik ben lekker aan het chillen. Zolang er geen concreet doel is waar ik naartoe kan werken, laat ik mijn leven er niet door bepalen en doe ik lekker wat ik wil."

Joshua en Fury worden gezien als de twee beste zwaargewichten van dit moment. Joshua heeft 24 van zijn 25 profgevechten gewonnen. De nog ongeslagen Fury behaalde dertig overwinningen in 31 gevechten. Eén partij eindigde onbeslist.