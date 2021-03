Tafeltennisster Britt Eerland heeft zich maandag op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Doha verzekerd van een nominatie voor de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio. De Nederlandse won in de finale in haar groep van de Spaanse Galia Dvorak.

Eerland, de hoogstgeplaatste speelster van het toernooi, ondervond weinig problemen met Dvorak, die vijftig plaatsen lager staat op de wereldranglijst (28 om 77). Ze was in vier games te sterk: 11-5, 12-10, 12-10 en 11-7.

Om daadwerkelijk voor het eerst in haar carrière in actie te mogen komen op de Spelen moet Eerland nog wel voldoen aan de eis van sportkoepel NOC*NSF. Die houdt in dat ze in juni in de top zestien moet staan van de geschoonde wereldranglijst (maximaal twee speelsters per land). Momenteel bezet ze de achttiende plaats.

Op het OKT bij de vrouwen in Doha lagen in totaal vijf tickets klaar voor de Spelen. In vier groepen werd naar een finale toegewerkt waarin olympische deelname op het spel stond. De vier verliezend finalisten krijgen nog een herkansing en strijden om één startbewijs.

Eerland was het evenement na een bye in de eerste ronde begonnen met een 4-1-zege op de Thaise Orawan Paranang. Ze versloeg vervolgens in de halve finales nipt de Chileense Paulina Vega met 4-3. De beslissende zevende game pakte ze met 11-6.

Met haar zege op Dvorak voldeed ze aan de eis van de internationale bond ITTF. De komende maanden moet ze via het spelen van toernooien haar positie op de wereldranglijst nog iets zien te verbeteren.