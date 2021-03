Acht Nederlandse atleten die deelnamen aan de EK indoor van vorig weekend in het Poolse Torun zijn bij terugkeer in Nederland positief getest op het coronavirus. De Atletiekunie bevestigt dat aantal, maar maakt geen namen bekend.

Geen van de atleten is echt ziek. "Sommigen vertonen lichte klachten en zijn wat grieperig. Anderen hebben nergens last van", zegt technisch directeur Ad Roskam van de Atletiekunie.

De atleten hebben de besmetting zeer waarschijnlijk opgelopen tijdens het toernooi in Torun, waar volgens Roskam het naleven van coronaregels moeizaam verliep. "De atleten zouden in een aan de equipe toegewezen bus van het hotel naar de hal worden vervoerd, maar iedereen zat door elkaar", aldus Roskam. "Wat niet zo vreemd was, want het was buiten koud, dus niemand wilde lang wachten."

Nederland won vier keer goud op EK indoor

De Atletiekunie heeft de positieve gevallen binnen de ploeg gemeld aan de Europese atletiekfederatie, die eindverantwoordelijk was voor het toernooi. Ook bij andere landen zijn er atleten positief getest.

"We hebben sneltesten gedaan en afgelopen week nog een PCR-test. De incubatietijd is nu voorbij, dus ik denk dat het bij deze acht gevallen blijft, maar we blijven waakzaam", zegt Roskam.

De meeste atleten die op de EK indoor actief waren, zijn deze week vrij. De positief geteste atleten hebben na terugkeer geen contact gehad met andere atleten op Papendal. Het contactonderzoek van de besmette atleten heeft voor zover bekend alleen negatieve testuitslagen opgeleverd.

De EK indoor in Torun waren de succesvolste ooit voor Nederland. De Nederlandse equipe eindigde in Polen met zeven medailles bovenaan in het medailleklassement: vier keer goud (Femke Bol op de 400 meter, Nadine Visser op de 60 meter horden en de twee estafetteploegen op de 4x400 meter), één keer zilver en tweemaal brons.