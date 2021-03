Vier Nederlandse ministers hebben zich maandag achter de Nederlandse E-Prix geschaard. Mogelijk wordt volgend jaar in Eindhoven al de eerste Nederlandse Formule E-race verreden.

De demissionaire ministers Tamara van Ark (Sport), Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur), Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking), Bas van 't Wout (Economische Zaken) en de demissionaire staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) laten in een verklaring aan het hoofdkwartier van de Formule E in Londen weten dat ze een race voor elektrische auto's in Eindhoven toejuichen.

Stichting Formula-Eindhoven wil vanaf 2022 minstens drie jaar lang een Formule E-race organiseren op een stratencircuit in het hart van de stad. De inzet is een avondrace, toepasselijk voor de 'lichtstad'.

"Namens onze organisatie kan ik zeggen dat ik ontzettend trots ben op de support van de Nederlandse overheid. We zijn bezig met iets unieks, iets dat nog nooit in Nederland heeft plaatsgevonden", zegt voorzitter Peter-Paul Laumans van Stichting Formula-Eindhoven.

"Inmiddels hebben veel bedrijven en instellingen zich achter ons initiatief geschaard, het draagvlak is groot en nu dus ook uit Den Haag, dat is geweldig. Het is een bevestiging van het belang voor heel Nederland."

'Race levert grote financiële impuls op'

Peter Kentie, directeur van marketingbureau Eindhoven365, is enthousiast over de mogelijke komst van de Formule E naar zijn stad. "Natuurlijk levert een dergelijk evenement direct een grote financiële impuls op voor Eindhoven en de regio. Dat is mooi en belangrijk."

"Maar minstens zo belangrijk is het dat we hiermee laten zien dat onze prachtige stad internationaal koploper is op het gebied van innovatie en technologie", aldus Kentie. In Eindhoven zijn veel universiteiten van technische studies gevestigd.

De Formule E is in Saoedi-Arabië onlangs aan zijn zevende seizoen begonnen. Nyck de Vries won de openingsrace en Robin Frijns eindigde als tweede in de tweede E-Prix.

Er volgen dit jaar nog de E-Prix van Rome (10 april), Valencia (24 april), Monaco (8 mei), Marrakesh (22 mei) en Santiago de Chili (5 en 6 juni).