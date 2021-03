De Nederlandse handballers hebben zondag een grote stap gezet richting deelname aan het EK van 2022. De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson boekte in hun vierde EK-kwalificatieduel een knappe overwinning op Polen: 26-27.

Kay Smits besliste de wedstrijd in Wroclaw in de slotseconde met zijn tiende treffer van de wedstrijd. Polen veroverde in 2015 nog brons op het WK en werd een jaar later vierde op de Olympische Spelen in Tokio, maar is daarna wat weggezakt.

Dankzij de overwinning op Polen bezet Nederland met vijf punten nu de tweede plaats in de EK-kwalificatiepoule. Koploper Slovenië heeft evenveel punten, maar een wedstrijd minder gespeeld.

De nummer één en twee uit de groep plaatsen zich rechtstreeks voor het EK van 2022. Ook de vier beste nummer drie uit de acht poules mogen deelnemen aan de Europese titelstrijd van 13 tot en met 30 januari in Hongarije en Slowakije.

Eind april en begin mei staan de laatste twee kwalificatieduels op het programma voor Oranje, uit tegen Turkije en thuis tegen Polen. Bij een overwinning op Turkije is plaatsing voor het EK al zeker.

Oranje knokt zich terug van achterstand

Oranje en Polen gingen in de eerste helft gelijk op. Smits was verantwoordelijk voor de eerste vier doelpunten van Oranje in de vanwege de coronamaatregelen lege hal in Wroclaw. Mede ook door drie treffers van Luc Steins stond het halverwege 11-11.

De Polen, die eerder twee keer hadden gewonnen van Turkije en in Slovenië onderuit waren gegaan, kwamen na de pauze goed uit de kleedkamer. Binnen de kortste keren stond het 15-12 en moest Nederland in de achtervolging, maar bij 16-16 was het weer gelijk.

De jarige doelman Bart Ravensbergen onderscheidde zich door bij 19-19 een strafworp van Michal Daszek te stoppen. Nadat Polen er alsnog 20-19 van had gemaakt, riep bondscoach Erlingur Richardsson zijn spelers voor een time-out naar de kant. De boodschap was overgekomen, want na twee treffers van Steins leidde Oranje met 22-20. Ook die voorsprong hield echter geen stand in het volledig gelijkopgaande duel.

Bij 26-26, met nog 37 seconden op de klok, nam de Poolse coach Jurecki Bartosz een time-out. Weer begonnen hield Ravensbergen aanvaller Szymon Sicko van scoren af. Nederland had nog zes tellen, waarin Smits het duel op het ultieme moment wist te beslissen.