Ranomi Kromowidjojo heeft zaterdag bij testwedstrijden het elf jaar oude Nederlands record op de 50 meter vlinderslag (langebaan) gebroken. Bij de mannen scherpte Nyls Korstanje zijn eigen toptijd op het niet-olympische nummer aan.

De dertigjarige Kromowidjojo kwam in het Amsterdamse Sloterparkbad tot een tijd van 25,24 seconden. Daarmee was ze vierhonderdsten sneller dan Marleen Veldhuis, die in de zomer van 2009 in Rome het Nederlands record op 25,28 zette.

"Het was niet echt onverwacht, maar wel verrassend", zegt Kromowidjojo over haar prestatie. "Ik zat er al even op te azen en was er al een paar keer dichtbij. Begin december zwom ik 25,32 tijdens de Rotterdam Qualification Meet. Ik ben hier heel blij mee."

Kromowidjojo had op de kortebaan het Nederlands record op de 50 meter vlinderslag al op haar naam staan (24,47). Op de langebaan mag de Groningse zich ook al enkele jaren Nederlands recordhouder op de 50 meter vrije slag noemen.

Waar Kromowidjojo het record van Veldhuis afsnoepte, verbeterde Korstanje zijn eigen toptijd op de 50 meter vlinderslag. De geboren Nijmegenaar tikte in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion in Eindhoven aan in 23,20 en was daarmee iets sneller dan twee maanden geleden in het Zwitserse Genève (23,32).