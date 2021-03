De Nederlandse zeilsters Afrodite Zegers en Lobke Berkhout hebben zaterdag in het Portugese Vilamoura net naast de wereldtitel gegrepen in de 470-klasse. Het duo werd derde in de medalrace en dacht dat dat genoeg was voor het goud, maar dat bleek niet het geval.

Zegers en Berkhout vielen elkaar juichend in de armen. Een straf voor het Britse team dat achter hen eindigde, zorgde er echter voor dat zij genoegen moesten nemen met zilver. De wereldtitel ging naar de Spaansen Silvia Mas Depares en Patricia Cantero Reino.

Mas Depares en Cantero Reino profiteerden van de straf voor de Britsen en eindigden als vierde in de medalrace. Ze hielden daardoor in het klassement één punt voorsprong over op Zegers en Berkhout (75 om 76).

De 40-jarige Berkhout werd in haar lange carrière al vijf keer wereldkampioen: in 2005, 2006 en 2007 met Marcelien de Koning en in 2009 en 2010 met Lisa Westerhof. Op de Olympische Spelen van 2008 in Peking pakte ze zilver met De Koning en op de Spelen van 2012 in Londen brons met Westerhof.

Berkhout beëindigde daar haar loopbaan, maar maakte eind 2018 haar rentree in de 470-klasse met de ruim tien jaar jongere Zegers als partner. Ze kwalificeerden zich een jaar later voor de Spelen van komende zomer in Tokio door twaalfde te worden op de WK in Japan.

Na een lange corona-onderbreking konden Zegers en Berkhout zich deze week in Portugal eindelijk weer meten met hun concurrenten. Een race winnen lukte niet; wel eindigden ze vijf keer als derde, waaronder in de medalrace. Het bleek net niet genoeg om wereldkampioen te worden.