Twee atleten uit de Nederlandse equipe die vorige week zeer succesvol was op de EK indoor in het Poolse Torun zijn positief getest op het coronavirus. De Atletiekunie meldt niet om welke atleten het gaat.

De twee atleten kregen deze week na terugkeer in Nederland te maken met lichte klachten. "De één kreeg keelpijn en de ander werd grieperig", zegt technisch directeur Ad Roskam van de Atletiekunie. "Dat was aanleiding om hen versneld te laten testen."

Het is bij de Atletiekunie gebruikelijk dat de atleten vijf dagen na terugkeer uit het buitenland een PCR-test doen. Die tests zijn vrijdag en zaterdag uitgevoerd. Tot nu toe zijn alle uitslagen negatief, afgezien van de twee besmette atleten die in quarantaine zijn gegaan.

De meeste atleten die vorige week actief waren op de EK indoor, hebben deze week even rust. De twee positief geteste atleten hebben volgens Roskam de afgelopen dagen geen contact gehad met andere atleten.

Medaillespiegel EK indoor 1. Nederland - 4 goud, 1 zilver, 2 brons (7)

2. Portugal - 3 goud (3)

3. Groot-Brittannië - 2 goud, 4 zilver, 6 brons (12)

4. België - 2 goud, 2 zilver, 1 brons (5)

5. Frankrijk - 2 goud, 2 zilver (4)

6. Oekraïne - 2 goud, 1 zilver (3)

7. Noorwegen - 2 goud (2)

7. Zwitserland - 2 goud (2)

9. Polen - 1 goud, 5 zilver, 4 brons (10)

10. Spanje - 1 goud, 2 zilver, 2 brons (5)

'Je weet dat je dit risico loopt'

De Nederlandse ploeg won in Torun in totaal zeven medailles, waaronder goud voor Femke Bol, Nadine Visser en de twee estafetteploegen van de 4x400 meter. Daarmee eindigde Nederland voor het eerst in de historie bovenaan de medaillespiegel bij een EK indoor.

Vanwege de coronapandemie was er geen publiek welkom in de Arena Torun en moesten de atleten zich aan strenge voorschriften houden. "Je weet dat je dit risico loopt, of je nou in Nederland bent of in het buitenland. Zo'n toernooi is wel altijd wat drukker", zegt Roskam.

"Hopelijk blijven de klachten bij de betreffende sporters beperkt. Je wil niet dat topsporters zwaardere klachten krijgen, daar heb ik dus wel lichte zorgen om."