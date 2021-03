Ivo Trumbic is vrijdag op 85-jarige leeftijd overleden, zo meldt de KNZB zaterdag. De Kroaat (op de foto tweede van links) speelde een belangrijke rol in de opmars van het Nederlandse waterpolo en leidde als bondscoach de Nederlandse mannen in 1976 naar olympisch brons.

In eigen land wordt Trumbic gezien als een van de beste waterpoloërs ooit. Hoogtepunt was het olympisch goud met Joegoslavië in 1968 in Mexico-Stad. Trumbic, die vier jaar eerder in Tokio al olympisch zilver pakte met Joegoslavië, werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi.

Na zijn spelerscarrière ging Trumbic in Nederland aan de slag en maakte het Nederlands mannenteam onder zijn leiding een enorme ontwikkeling door. Het brons van 1976 was de tweede olympische medaille ooit van de Nederlandse mannen (na brons in 1948).

Vier jaar later op de Spelen in Moskou werden de waterpolomannen onder leiding van bondscoach Trumbic zesde.

In 1990 werd Trumbic opnieuw bondscoach en kwalificeerde hij zich met Nederland voor de Spelen van Barcelona in 1992. Na zijn afscheid in 1995 werd hij coach en technisch directeur van AZ&PC Amersfoort.

Trumbic is ook bekend van het boek Waterpolo, dat sinds de jaren zeventig het standaardwerk is bij waterpolotrainersopleidingen in Nederland. In 2018 benoemde de KNZB hem tot Lid van Verdienste en in 2020 kreeg hij de Franjo Bučar Staatsprijs voor Sport, de belangrijkste sportprijs van Kroatië.