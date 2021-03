Tom Brady heeft zijn contract bij Tampa Bay Buccaneers verlengd. De 43-jarige NFL-ster ligt nu tot en met 2022 vast bij de club waarmee hij vorige maand zijn zevende Super Bowl won.

"Op jacht naar nummer acht", schrijft Brady op Twitter en Instagram bij een foto van het moment dat hij zijn contract tekent. "Buccaneers, we houden de groep bij elkaar."

Hoewel de quarterback de oudste winnaar van de Super Bowl ooit is, komt zijn contractverlenging niet als een verrassing. Hij heeft vaker aangegeven dat hij zeker tot zijn 45e doorgaat.

De Amerikaan, die in augustus 44 jaar wordt, speelde eerder twintig seizoenen voor New England Patriots, waarmee hij zes keer de Super Bowl won. In maart 2020 tekende Brady een contract voor twee jaar bij de 'Bucs'. Daar komt nu dus nog zeker een jaar bij.

Brady werd vijf keer MVP van Super Bowl

Brady debuteerde in 2000 in de NFL, de hoogste divisie van het American Football in de Verenigde Staten. Een jaar later speelde hij met New Engeland Patriots al zijn eerste Super Bowl, waarin St. Louis Rams werd verslagen.

In 2003, 2004, 2014, 2016, 2018 en dit jaar won hij de Super Bowl ook. Alleen in 2007, 2011 en 2017 werd verloren. Vorige maand, na de winst van Tampa Bay Buccaneers op Kansas City Chiefs (31-9), werd Brady voor de vijfde keer verkozen tot waardevolste speler (MVP) van de Super Bowl.

Brady onderging onlangs een operatie om zijn linkerknie van binnen 'schoon te maken'. Het nieuwe NFL-seizoen begint in september.