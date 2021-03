Zeilsters Afrodite Zegers en Lobke Berkhout hebben bij het WK in de 470-klasse in het Portugese Vilamoura met de afsluitende medalrace te gaan nog zicht op het goud. Met de vierde en vijftiende plaats in de tiende en elfde race heeft het duo zich als tweede geplaatst voor de medalrace.

Zegers en Berkhout hebben met 67 punten drie punten achterstand op de leiders in het algemeen klassement, Silvia Mas Depares en Patricia Cantero Reino uit Spanje. Het Nederlandse duo moet hen minimaal twee posities achter zich houden voor de wereldtitel. Ook de Italiaanse en Britse koppels zijn nog in de race voor het goud, met respectievelijk 74 en 80 punten.

"We houden het spannend tot het einde", zegt Zegers. "We hebben goed gevaren vandaag. Het waren supertricky omstandigheden in de laatste race. Door een winddraaiing lagen we weer achteraan en moesten we weer voor de laatste meters knokken. En dan weet je: het is pas over bij de finish."

"In de medalrace ligt de top vier heel dicht bij elkaar", aldus Berkhout. "Dus je wilt ze allemaal in de gaten houden, maar ook een boot tussen ons en de Spaansen houden. Wij zijn blij om mee te vechten voor een medaille. We gaan onze kracht benutten. Blijven communiceren, focus op het teamwork, zoals we de hele week hebben gedaan."

Op het EK in de RS:X-klasse raakte windsurfer Kiran Badloe zijn leidende positie met de medalrace nog voor de boeg weer kwijt. De regerend wereldkampioen noteerde de tweede, negende en zesde plaats. In het klassement heeft hij twee punten achterstand op de Israëliër Ofek Elimelech.

Bij de vrouwen klom Lilian de Geus naar de derde plaats in de RS:X-klasse. De wereldkampioene eindigde als negende, tweede en negende in de races. Ze heeft negen punten achterstand op de Française Charline Picon en acht punten op de Poolse Zofia Noceti-Klepacka.