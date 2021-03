Jamal Ben Saddik moet een maand langer in de cel blijven vanwege zijn rol in operatie Sky. Dat heeft de raadkamer in Mechelen vrijdag besloten, zo laat advocaat Wim De Colvenaer aan het AD weten.

In operatie Sky zijn deze week in totaal meer dan 120 mensen uit België en Nederland, onder wie Ben Saddik, opgepakt. De politie kwam hen op het spoor nadat miljoenen berichten die verstuurd waren met cryptofoons, ontrafeld waren.

De dertigjarige Ben Saddik, die dinsdag werd gearresteerd, wordt ervan verdacht de cryptofoons met zijn bedrijf verkocht te hebben. Sindsdien zit de zwaargewicht vast. De advocaat van Ben Saddik heeft wel direct beroep aangetekend tegen het verlengde voorarrest. Daar wordt over twee weken naar gekeken door het Hof van Beroep in Antwerpen.

"Justitie ziet hem als reseller, een van de volgens justitie zeventien verkopers van deze telefoons in België. Ze hebben Sky als criminele organisatie betiteld omdat het deze diensten willens en wetens aan criminelen zou aanbieden. Daarmee verdenken ze dus ook Jamal van lidmaatschap van een criminele organisatie", zo legt De Colvenaer de zaak uit aan het AD.

Ben Saddik is een van de bekendste gezichten binnen kickboksbond GLORY. De zwaargewicht zou het afgelopen januari in een titelgevecht opnemen tegen Rico Verhoeven, maar moest zich met een rugblessure terugtrekken.