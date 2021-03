De internationale paardensportbond FEI heeft vrijdag besloten om het verbod op internationale wedstrijden in tien Europese landen te verlengen tot en met 11 april. Aanvankelijk zou de periode, die inging na de uitbraak van het besmettelijke rinovirus op een concours in Valencia, tot eind maart duren.

Het betekent dat ook de finales van de wereldbeker springen en dressuur niet kunnen doorgaan. Die zouden begin april in Göteborg worden gehouden. Thamar Zweistra zou Nederland met Hexagon's Double Dutch in de dressuur vertegenwoordigen. Bondscoach Rob Ehrens had nog geen beslissing genomen over eventuele deelname van springruiters.

Onder meer het topevenement The Dutch Masters in Den Bosch was door de maatregel al van de kalender verdwenen. Eerder had de Nederlandse federatie KNHS er al voor gekozen het Nederlands kampioenschap voor springruiters, dat in april zou plaatsvinden, uit te stellen. Veel evenementen werden vorig jaar al geschrapt vanwege de coronacrisis.

In Nederland is één besmetting met het rinovirus bekendgemaakt. Springruiter Vincent Voorn liet weten dat een van zijn paarden na terugkeer uit Vejer de la Frontera positief was getest op zijn stal in Weert. Zijn stal was met meerdere (34) paarden vertegenwoordigd op de wedstrijd uit de Sunshine Tour. "De andere zijn negatief getest", aldus Voorn.

Volgens Voorn is het dier dat wel positief testte, vooralsnog in goede conditie. Alle betreffende paarden zijn bij thuiskomst meteen in isolatie gegaan. Het is niet uitgesloten dat er meer gevallen in Nederland zijn. Voor het betreffende virus bestaat geen meldingsplicht.

Secretaris-generaal Sabrina Ibánez van de FEI lichtte de beslissing als volgt toe: "We moeten samenwerken om het verder verspreiden van dit virus, dat al twaalf paarden in Europa het leven heeft gekost, tegen te gaan. De hele hippische gemeenschap moet alert zijn en alle paarden scherp onder controle houden. We verzoeken alle in Europa gehuisveste ruiters dringend om niet met hun paarden te reizen."