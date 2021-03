De organisatie van de Olympische Spelen in Tokio is verrast door het nieuws dat China in samenwerking met het internationaal olympisch comité (IOC) vaccins gaat leveren voor atleten. Volgens de Japanners verandert het weinig aan het plan dat ze al hadden.

IOC-voorzitter Thomas Bach maakte donderdag bekend dat olympiërs het Chinese vaccin kunnen krijgen als ze voor het begin van de Spelen nog niet ingeënt zijn. Het IOC gaat de vaccins betalen.

Aanvankelijk wilde directeur Toshiro Muto van het Japanse organisatiecomité niet op het nieuws reageren, maar in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) gaf de olympische minister Tamayo Marukawa alsnog een reactie.

"We namen al uitgebreide maatregelen, zoals het afnemen van tests en het bijhouden van alle activiteiten van de deelnemers", zei Marukawa namens de organisatie in Tokio.

"Zo kan iedereen die aan de Spelen in Tokio meedoet zich zelfs zonder vaccinatie veilig voelen. Er verandert niets aan ons plan, waarin we nog steeds uitgaan van het principe dat mensen niet gevaccineerd zijn."

Japanse sporters krijgen Chinees vaccin niet

Japanse sporters zullen in ieder geval niet in aanmerking komen voor de Chinese vaccins, omdat die simpelweg niet zijn goedgekeurd in Japan. "Het is dus een beslissing voor landen waar ze wél zijn goedgekeurd", aldus Marukawa.

Donderdag liet technisch directeur Maurits Hendriks van NOC*NSF al weten dat Nederland de aangeboden Chinese vaccins waarschijnlijk niet nodig heeft. "Ik verwacht dat de sporters van TeamNL ruim voor aanvang van de Spelen gevaccineerd zijn", zei hij.

De Spelen van Tokio, die met een jaar werden uitgesteld, beginnen op 23 juli. Er is vanwege het coronavirus geen buitenlands publiek welkom.