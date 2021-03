Een in Nederland teruggekeerd paard dat heeft deelgenomen aan de Spaanse Sunshine Tour is positief getest op het rinovirus. Dat meldt de hippische bond KNHS donderdag.

Het paard is niet ziek, maar is na terugkeer vanuit Spanje positief getest. Het is voor zover bekend het eerste besmette paard in Nederland sinds de uitbraak van rinopneunomie begin vorige week op een concours in Valencia. Daar waren 25 paarden uit Nederland.

Aangezien de daar aanwezige paarden zich vervolgens over Europa verspreidden, kondigde de internationale paardensportfederatie FEI een verbod op wedstrijden tot eind maart af. Die maatregel trof tien landen van het Europese vasteland, waaronder Nederland.

De Sunshine Tour vond niet plaats in Valencia. Het positief geteste paard is in het zuiden van het land gestald en volgens de KNHS in de afgelopen periode volgens protocol meerdere malen per dag gecontroleerd, maar vertoont tot nu toe geen koorts en ook geen andere ziekteverschijnselen.

"Het paard stond al met een groepje in quarantaine, maar is nu nog verder geïsoleerd en wordt uiteraard nauwlettend in de gaten gehouden. De andere paarden uit hetzelfde transport zijn allemaal negatief getest", schrijft de KNHS.

Het aantal paarden dat aan rinopneunomie is overleden, is inmiddels opgelopen tot minimaal negen. Volgens de FEI gaat het om paarden uit Duitsland, Spanje, België, Frankrijk en Zweden.