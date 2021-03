Sportkoepel NOC*NSF denkt de Chinese vaccins niet nodig te hebben die het internationaal olympisch comité (IOC) beschikbaar stelt aan de sporters die meedoen aan de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio.

"Wij volgen de richtlijnen voor vaccinatie van de Nederlandse overheid. Ik stel vast dat het inenten in Nederland goed op gang is gekomen en ik verwacht dat de sporters van TeamNL ruim voor aanvang van de Spelen gevaccineerd zijn", zegt technisch directeur Maurits Hendriks.

De garantie dat de sporters tegen die tijd ook daadwerkelijk een prik hebben gekregen, heeft NOC*NSF niet. "Mocht het spannend worden, dan zullen wij met de overheid in gesprek gaan en bespreken wat er mogelijk is. Het is dan aan de overheid om een keus te maken, maar ik vind dat onze sporters voor Tokio gevaccineerd moeten zijn. Zoals het er nu naar uitziet, gaat het de goede kant op. Ik heb er vertrouwen in dat het goed komt."

Hendriks benadrukt wel dat hij het heeft over de tweede fase van het vaccineren. "De sporters komen net als iedereen pas aan de beurt als de kwetsbaren en de zorgmedewerkers zijn gevaccineerd. Daar mag geen twijfel over bestaan."

De Spelen in Tokio zouden eigenlijk een jaar geleden al worden gehouden, maar vanwege de uitbraak van COVID-19 zijn ze met een jaar uitgesteld. Het evenement staat nu gepland van 23 juli tot en met 8 augustus. Het Japanse organisatiecomité hoort binnen twee weken of buitenlandse toeschouwers welkom zijn in Tokio.

Hendriks kreeg vorige week van het IOC te horen dat er een Chinees vaccin beschikbaar is. "Voor de Nederlandse situatie geldt sowieso dat een vaccin eerst goedgekeurd moet zijn door het EMA. Maar het is wel goed nieuws dat er landen zijn die een vaccin aanbieden. Daar kunnen vooral sporters uit landen die minder makkelijk toegang tot vaccins hebben mee geholpen zijn en het past goed in de olympische gedachte."