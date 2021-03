Alle sporters die meedoen aan de Olympische Spelen van Tokio en Peking kunnen zich laten vaccineren tegen COVID-19. Het olympisch comité van China, dat volgend jaar de Winterspelen huisvest, heeft het internationaal olympisch comité (IOC) de vaccins aangeboden. Het IOC gaat de vaccins betalen.

"We zijn dankbaar voor dit aanbod, dat past in de echte olympische gedachte van solidariteit", zei IOC-voorzitter Thomas Bach donderdag tijdens een online congres van zijn organisatie.

De prikken tegen COVID-19 komen beschikbaar voor alle olympische en paralympische sporters die meedoen aan de Spelen van komende zomer in Tokio - dat evenement begint op 23 juli - en begin volgend jaar in Peking.

China heeft meerdere vaccins ontwikkeld en verwacht in juli zo'n 40 procent van de 1,3 miljard inwoners ingeënt te hebben. Diverse landen waaronder Brazilië, Indonesië, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten nemen vaccins uit China af.

Thomas Bach, die deze week werd herkozen als voorzitter van het internationaal olympisch comité. Thomas Bach, die deze week werd herkozen als voorzitter van het internationaal olympisch comité. Foto: ANP

'Tonen solidariteit met Japanse bevolking'

Het IOC dringt er bij de olympiërs al langer op aan om zich te laten vaccineren en hoopt dat een groot deel van de atleten al gevaccineerd is wanneer ze naar Tokio zullen afreizen.

"Een aanzienlijk deel van de olympische teams is inmiddels gevaccineerd in lijn met hun nationale vaccinatierichtlijnen. Een ander deel heeft al toezeggingen gekregen van hun overheden en voert momenteel positieve discussies", aldus Bach.

"Het Chinese olympisch comité gaat de aanvullende doses samen met het IOC beschikbaar maken. Hetzij via samenwerking met internationale partners, hetzij via landen waar Chinese vaccins worden geleverd."

Bach hoopt dat de vaccins de Japanse bevolking, waarvan een groot deel niet op de Spelen zit te wachten, enigszins gerust te stellen. "Dit is weer een mijlpaal in het waarborgen van veilige Spelen in Tokio. Hiermee tonen we onze solidariteit met de Japanse bevolking, waar we zoveel respect voor hebben."