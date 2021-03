De FBK Games gaan dit jaar door op zondag 6 juni, zo heeft de organisatie donderdag na overleg met de Veiligheidsregio Twente bekendgemaakt. Ze hoopt dat er publiek bij het evenement aanwezig kan zijn.

In de zomer van vorig jaar vonden de FBK Games in Hengelo geen doorgang in verband met het coronavirus. In oktober werd nog wel een kleinschalig alternatief evenement gehouden, waarbij Sifan Hassan een Europees record op de 10 kilometer liep.

Veertig jaar geleden werd de eerste editie van het grootste atletiekevenement van Nederland gehouden. "Het is fantastisch dat de wedstrijd doorgaat", aldus wedstrijddirecteur Hans Kloosterman tegen Topatletiek Live.

"Hopelijk kan het ook plaatsvinden met ondersteuning van live publiek, want dat zou geweldig zijn voor alle atleten in de aanloop naar de Olympische Spelen in Tokio."

De komende maanden moet duidelijk worden of en hoeveel toeschouwers er welkom zijn in het Fanny Blankers-Koen Stadion. "We blijven in overleg met de veiligheidsregio en gaandeweg het voorjaar zal duidelijk worden wat de mogelijkheden zijn", aldus Kloosterman.

Nederlandse toppers kunnen zich bij FBK Games voorbereiden op Spelen

Het evenement bestaat uit zestien atletiekdisciplines; negen bij de mannen en zeven bij de vrouwen. De Olympische Spelen gaan ruim anderhalve maand later, op 23 juli, van start.

Oud-atlete Ellen van Langen, die verantwoordelijk is voor het deelnemersveld van de FBK Games, hoopt dat veel Nederlandse toppers in Hengelo aantreden in de aanloop naar de Spelen. "Ons evenement is immers een belangrijk moment in voorbereiding op de Spelen, en zeker ook voor atleten die zich hier nog willen kwalificeren."