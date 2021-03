Jamal Ben Saddik zit in hechtenis nadat hij dinsdag door de Belgische politie is opgepakt in operatie Sky. Dat bevestigt de advocaat van de Belgische kickbokser woensdag tegenover diverse media.

In operatie Sky zijn deze week 48 personen in België en 73 mensen in Nederland gearresteerd. De politie kwam hen op het spoor nadat miljoenen berichten die verstuurd waren met cryptofoons ontrafeld waren.

De dertigjarige Ben Saddik wordt ervan verdacht met zijn bedrijf de cryptofoons verkocht te hebben. "Sky is al jarenlang sponsor van Jamal, dat is geen geheim", zegt Wim De Colvenaer, de advocaat van de kickbokser, in De Telegraaf. "De verdenking van mijn cliënt heeft daarmee te maken."

In gesprek met het AD benadrukt de advocaat dat Ben Saddik niet verdacht wordt van handel in verdovende middelen. Dat geldt wel voor veel andere criminelen die zijn opgepakt in operatie Sky.

Antwerpenaar Ben Saddik moet vrijdag voorkomen voor de raadkamer, die beslist of hij nog langer vast blijft zitten.

Ben Saddik is een van de bekendste gezichten binnen kickboksbond GLORY. De zwaargewicht zou het afgelopen januari in een titelgevecht opnemen tegen Rico Verhoeven, maar moest zich met een rugblessure terugtrekken.