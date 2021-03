Thomas Bach is woensdag officieel herkozen als voorzitter van het internationaal olympisch comité (IOC). De 67-jarige Duitser, die geen tegenkandidaten had, blijft tot medio 2025 de baas van de olympische beweging.

Er was op het 137e congres van het IOC, dat vanwege de coronapandemie via videoverbindingen gehouden wordt, slechts een tegenstem. 92 afgevaardigden stemden voor Bach.

Bach volgde in 2013 de Belg Jacques Rogge op als IOC-voorzitter. Hij werd toen met ruime meerderheid verkozen boven onder anderen de Puerto Ricaanse zakenman Richard Carrión en oud-polsstokhoogspringer Sergey Bubka uit Oekraïne.

Een IOC-voorzitter mag maximaal twee termijnen blijven zitten. De eerste termijn duurt acht jaar en de tweede vier jaar en dus zal Bach in 2025 moeten vertrekken. Hij krijgt in de komende periode nog te maken met de Olympische Spelen van Tokio (dit jaar), Peking (2022) en Parijs (2024).

Foto: ANP

'Tokio is de best voorbereide gastheer ooit'

Bach werd als schermer olympisch kampioen in 1976. Hij is sinds 1991 IOC-lid en is onder meer oprichter van de atletencommissie binnen de olympische organisatie.

Bach benadrukte woensdag, op de eerste dag van een driedaags IOC-congres, nogmaals dat hij "geen enkele twijfel" heeft dat de Spelen van komende zomer in Tokio zullen doorgaan. "Tokio is de best voorbereide olympische gastheer ooit", zei hij.

De Spelen in Tokio beginnen op 23 juli en de sluitingsceremonie is op 8 augustus. Dinsdag werd bekend dat er geen buitenlandse fans aanwezig mogen zijn bij het evenement in de Japanse hoofdstad.