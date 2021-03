Thomas Bach is woensdag officieel herkozen als voorzitter van het internationaal olympisch comité (IOC). De 67-jarige Duitser, die geen tegenkandidaten had, blijft tot medio 2025 de baas van de olympische beweging.

Bach volgde in 2013 de Belg Jacques Rogge op als IOC-voorzitter. Hij werd toen met ruime meerderheid verkozen boven onder anderen de Puerto Ricaanse zakenman Richard Carrión en oud-polsstokhoogspringer Sergey Bubka uit Oekraïne.

Een IOC-voorzitter mag maximaal twee termijnen blijven zitten. De eerste termijn duurt acht jaar en de tweede vier jaar.

Bach werd als schermer olympisch kampioen in 1976. Hij is al IOC-lid sinds 1991 en is onder meer oprichter van de atletencommissie binnen de olympische organisatie.

Bach benadrukte woensdag op de eerste dag van een driedaags IOC-congres nogmaals dat hij "geen enkele twijfel" heeft dat de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio zullen doorgaan. "Tokio is de best voorbereide olympische gastheer ooit."