Springruiter Maikel van der Vleuten neemt komende zomer niet met zijn toppaard Dana Blue deel aan de Olympische Spelen van Tokio. Het dier is vorige week bij het concours in Doha zwaar geblesseerd geraakt aan een knie. De combinatie gold als kandidaat voor een medaille in Japan.

Het herstel van Dana Blue zal volgens Van der Vleuten zeker een jaar in beslag nemen. Met het toppaard won hij vorig seizoen meerdere wedstrijden in de hoogste categorie.

"Het was eigenlijk een heel ongelukkige val in Doha", kijkt de Brabantse ruiter terug op het incident. "Een miscommunicatie, een onbenulligheidje met grote gevolgen. Het is helemaal verkeerd uitgepakt. Tokio is nu volkomen uitgesloten voor dit paard."

"Nee, het zit niet mee. Eerst corona, vervolgens het paardenvirus, nu dit. Alles komt tegelijk, maar we proberen verder te kijken. Het belangrijkste is nu dat het dier de beste zorg krijgt. Daar zijn we mee bezig."

Maikel van der Vleuten op zijn andere paard, Beauville Z. Foto: ANP

Van der Vleuten hoopt met Beauville Z Tokio te halen

Van der Vleuten hoopt zich nog wel met een ander paard voor Tokio te kwalificeren. Met Beauville Z heeft de ruiter nog een belangrijke troef. Met dat dier won hij vorig seizoen de Grote Prijs van Aken. "We zijn op de goede weg", aldus Van der Vleuten.

Vooralsnog zijn er weinig mogelijkheden voor ruiters om wedstrijden te rijden. Vanwege het besmettelijke rinopneumonievirus heeft de FEI tot eind maart in tien Europese landen internationale wedstrijden verboden. De nationale federatie KNHS heeft ook al het Nederlandse kampioenschap voor springruiters in april uitgesteld.

Van der Vleuten nam met Verdi deel aan de Olympische Spelen van 2012 (zilver in de landenwedstrijd) en 2016. Hij maakte met Verdi ook deel uit van de Nederlandse equipe die in 2014 de wereldtitel veroverde.