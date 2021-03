Celeste Plak keert na een pauze van negen maanden terug als professioneel volleybalster. Dat betekent dat de 25-jarige aanvaller ook weer beschikbaar is voor het Nederlands team.

Plak kondigde in juni aan dat ze in ieder geval een half jaar zou stoppen met volleybal om zich maatschappelijk te oriënteren. De afgelopen maanden was ze onder meer gastpresentator op de radio en gaf ze volleybalclinics met collega-international Kirsten Knip.

"Ik heb alles gedaan wat ik wilde doen op maatschappelijk vlak en daarnaast heb ik ook goed aan mijzelf gewerkt", zegt de Apeldoornse dinsdag op de site van de volleybalbond. "Ik ben er helemaal klaar voor om weer te beginnen."

Plak trainde de afgelopen maanden al op Papendal met het talentteam, dat onder leiding staat van de nieuwe bondscoach Avital Selinger. "Ik moest echt weer vanaf nul beginnen, maar ik merk nu dat mijn niveau per dag weer stijgt."

De oud-speelster van de Turkse club Aydin BBSK en de Italiaanse clubs Bergamo en Novara maakte in 2012 haar debuut voor het Nederlands team en speelde 261 interlands. Ze liep begin vorig jaar met Oranje kwalificatie voor de Olympische Spelen van Tokio mis.

Sloëtjes stopte wel definitief met volleyballen

Vorige maand werd bekend dat Lonneke Sloëtjes (30) wel definitief stopt met volleybal. De 302-voudig Oranje-international besloot vorig jaar net als Plak om een pauze te nemen.

De Nederlandse ploeg speelt dit jaar onder meer een EK.