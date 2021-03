Het Nederlands kampioenschap voor springruiters gaat dit jaar niet door. Vanwege de recente uitbraak van het voor paarden zeer besmettelijke rinopneumonievirus en de coronamaatregelen is besloten om het NK, dat in april gepland stond, af te gelasten.

Vanwege de coronamaatregelen was eerder al duidelijk dat het NK niet zoals gepland in Mierlo kon worden gehouden. Volgens de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS), lag er een goed plan klaar om het evenement naar het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo te verplaatsen, maar ook daar gaat nu een streep doorheen.

Volgens de KNHS is het nu onverstandig om grote groepen paarden bij elkaar te brengen. "Helaas is het met de huidige ontwikkelingen niet realistisch om te denken dat er een waardig kampioenschap gerealiseerd kan worden", zegt directeur topsport Iris Boelhouwer dinsdag in een persbericht.

"We zijn met de bondscoaches in gesprek om een plan te maken hoe we voor zowel senioren als de jeugd een goed selectietraject richting de Olympische Spelen en verschillende Europese kampioenschappen kunnen uitwerken", aldus Bondhouwer, die nog wel hoopt dat er later dit jaar een NK gehouden kan worden.

Het paardenvirus dook onlangs op bij een concours hippique in de Spaanse stad Valencia. Omdat de daar aanwezige paarden zich vervolgens over Europa verspreidden, kondigde de internationale paardensportbond FEI een verbod op wedstrijden tot eind maart aan.

Verschillende paarden zijn inmiddels al overleden aan het zeer besmettelijke ri­no­pneu­mo­nievirus. In Valencia staan momenteel nog twaalf Nederlandse paarden in quarantaine. Volgens de FEI is er naast de sterfgevallen sprake van nog veel meer "ernstige gevallen".