De Continental Cup Finals, het toernooi dat voor de Europese beachvolleyballers de laatste kans is voor plaatsing voor de Olympische Spelen van Tokio, wordt van 23 tot en met 26 juni gehouden op het strand van Scheveningen.

Volleybalbond Nevobo meldde dinsdag dat de Europese bond CEV het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) heeft toegewezen aan Nederland. Vorig jaar zou het OKT in Eindhoven worden gehouden, maar vanwege de coronapandemie ging dat toernooi niet door.

De beste vijftien teams op de geschoonde olympische ranglijst - zowel bij de mannen als vrouwen maximaal twee koppels per land - plaatsen zich voor Tokio. Bij de Continental Cup Finals ligt er per sekse nog één olympisch ticket klaar. Er zullen in Scheveningen zestien landen meedoen en alleen ploegen die nog niet gekwalificeerd zijn.

Met de duo's Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen (zevende) en Sanne Keizer/Madelein Meppelink (achtste) staan er momenteel twee Nederlandse teams in de top vijftien van de olympische ranking. De kans is daarom groot dat Nederland de Continental Cup Finals nodig zal hebben om met het maximale aantal van vier beachvolleybalduo's naar de Spelen te mogen.

In 2016 slaagden Jantine van der Vlist en Sophie van Gestel erin zich via de Continental Cup Finals te kwalificeren voor de Spelen van Rio de Janeiro.

Evenementenbureau Sportworx wil direct naast de boulevard van Scheveningen een coronaproof stadion bouwen. Het bureau hoopt op die manier per sessie zo'n vijfhonderd fans te kunnen ontvangen, die in individuele skyboxen zullen zitten.