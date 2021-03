De Japanse regering heeft besloten om komende zomer geen buitenlandse toeschouwers toe te laten bij de Olympische en Paralympische Spelen in Tokio, zo meldt persbureau Kyodo dinsdag.

Vanwege de coronarestricties en de mutaties van het coronavirus in andere landen ziet de regering het niet als een serieuze optie om fans uit andere landen toe te laten. Het besluit is ook deels gebaseerd op de grote zorgen onder de Japanse bevolking, die vreest voor verdere verspreiding van het virus in het land.

Het is nog niet duidelijk of er straks wel Japanners op de tribunes mogen zitten tijdens de olympische wedstrijden en hoeveel dat er dan zouden zijn. De openingsceremonie en de estafette met de olympische vlam worden in ieder geval zonder aanwezigheid van toeschouwers gehouden.

Volgens persbureau Kyodo valt het formele besluit over het weren van buitenlandse toeschouwers later deze maand na een vergadering met het internationaal olympisch comité (IOC). Begin april wordt dan hoogstwaarschijnlijk bekend hoeveel Japanse fans er aanwezig mogen zijn.

Voorzitter Seiko Hashimoto van het olympisch organisatiecomité zei in februari dat ze groot voorstander is van publiek op de Spelen. "Als je denkt aan de Olympische Spelen zonder fans, zullen atleten zich afvragen waarom er in andere landen wél sportevenementen met publiek kunnen worden gehouden", zei ze in Japanse media.

De Olympische Spelen, die vanwege de coronacrisis met een jaar werden uitgesteld, worden komende zomer van 23 juli tot en met 8 augustus gehouden in Tokio. De Paralympische Spelen volgen van 24 augustus tot en met 5 september.