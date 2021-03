Diverse sportbonden reageren met teleurstelling op de coronapersconferentie van maandagavond. Daarin kondigden demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) slechts kleine aanpassingen van het coronabeleid aan.

Ook na 16 maart mogen alleen mensen tot en met 26 jaar in groepsverband samen buiten sporten. Binnensportlocaties blijven gesloten. De enige wijziging op sportgebied is dat mensen van 27 jaar en ouder straks weer in groepen van vier buiten mogen sporten.

De KNVB, met ruim een miljoen leden de grootste sportbond van Nederland, is ontevreden over die versoepeling. "De huidige leeftijdsgrens van het kabinet - samen sporten tot en met 26 jaar - splijt elke amateurvereniging en talloze teams", laat directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee van de voetbalbond weten.

"Dat is onnodig, want voetballen gebeurt veilig in de buitenlucht. Met de huidige versoepelingen zijn we dus onvoldoende geholpen. We blijven ons ervoor inzetten dat iedereen weer snel met zijn of haar team mag voetballen."

Turnbond wil heropening met petitie afdwingen

Turnbond KNGU baalt dat er voorlopig geen versoepelingen voor de binnensport komen. "Daarmee blijven ruim 200.000 gymsporters, waarvan het merendeel jeugd, met grote vraagtekens achter. Wanneer mogen zij na maanden stilstand weer de sport beoefenen waar zij zo van houden?", schrijft de KNGU op zijn website.

Om heropening af te dwingen, startte de turnbond eind februari een petitie, die inmiddels ruim drieduizend keer ondertekend is. "We blijven ons best doen om zo snel mogelijk zicht te krijgen op een heropening van de binnensport, zodra de coronacijfers het toelaten. Daarom willen wij, samen met alle andere binnensporten, van ons laten horen."

Tijdens de persconferentie benadrukte Rutte het belang van breedtesport voor de samenleving. "We hebben door berekeningen gezien dat we met z'n allen miljoenen kilo's zijn aangekomen", zei de premier. "Daarom deze kleine versoepeling."

'Ontzettend veel kinderen en volwassenen staan buitenspel'

Guido Davio, algemeen directeur van volleybalbond Nevobo, vindt de versoepeling aan de magere kant: "Het is mooi dat het kabinet erkent dat sporten essentieel is voor de fysieke en mentale gezondheid van Nederland, maar het is ontzettend teleurstellend dat er daarbij geen oog voor de binnensport is."

"Hierdoor worden nog steeds heel veel kinderen en volwassenen in Nederland buitenspel gezet", vindt Davio. "We blijven onze leden en verenigingen echter stimuleren om, onder andere met outdoor- en beachvolleybal, oplossingen te zoeken om met elkaar in beweging te blijven."