Bibian Mentel is maandag op 48-jarige leeftijd overleden. De drievoudig paralympisch snowboardkampioene kreeg in de afgelopen twintig jaar twaalf keer de diagnose kanker en herstelde steeds weer, maar dit keer was er geen kans op genezing meer.

"Rust zacht lieve Bibian, lieve mama, lieve dochter, lieve schat. We gaan je nooit vergeten", schrijft de familie van Mentel maandagavond op Instagram.

Begin maart werd bekend dat bij Mentel nieuwe uitzaaiingen waren ontdekt in de hersenen. Een behandelplan was niet meer mogelijk en artsen adviseerden haar te beginnen met afscheid nemen van haar dierbaren.

Vorige week dinsdag opende Mentel nog haar eigen Cruyff Court bij De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht. Het was de laatste keer dat ze zich in de openbaarheid liet zien. "Het is fantastisch dat ik mijn eigen court zelf nog heb kunnen openen", zei ze.

Mentel, meervoudig Nederlands snowboardkampioene op de onderdelen halfpipe en snowboardcross, werd eind 2020 nog geopereerd aan haar rug. Bij de operatie werd een stukje wervel dat was beschadigd door een tumor verwijderd. Ze zat in de laatste periode van haar leven in een rolstoel.

Mentel veroverde drie paralympische titels

Twintig jaar geleden kreeg Mentel voor het eerst te maken met botkanker. Het leidde ertoe dat haar onderbeen geamputeerd moest worden. De ziekte keerde telkens terug, maar keer op keer wist Mentel te herstellen en bovendien uit te blinken in een wintersport.

Mentel hoopte ooit de Olympische Spelen te halen, maar na haar beenamputatie excelleerde ze op de Paralympische Spelen. Als paralympisch snowboardster veroverde Mentel drie keer olympisch goud: één keer in Sotsji in 2014 (snowboardcross) en twee keer in Pyeongchang in 2018 (snowboardcross en banked slalom).

De meervoudig wereldkampioene, die in zowel Sotsji als Pyeongchang de Nederlandse vlag droeg bij de openingsceremonie, werd in beide jaren op het Sportgala verkozen tot Paralympisch Sporter van het Jaar.

Mentel beëindigde haar carrière eind 2018. Ze zette zich daarna in voor haar Mentelity Foundation, bedoeld om kinderen en jongvolwassenen met een beperking aan het sporten te krijgen.

In 2019 belandde Mentel in een rolstoel als gevolg van een incomplete dwarslaesie, die ze opliep bij een operatie aan een tumor in haar rug. De snowboardster deed in die rolstoel mee aan het tv-programma Dancing with the Stars, waarvan ze de finale haalde.