De maandag overleden Bibian Mentel (48) was een toonbeeld van onverzettelijkheid. Bij de snowboardster werd liefst twaalf keer kanker geconstateerd, maar elke keer deed ze er alles aan om optimistisch te blijven. Ze herstelde iedere keer en werd tussendoor drie keer paralympisch kampioen, maar uiteindelijk werd de ziekte haar toch fataal.

Vrienden en familie omschrijven Mentel steevast als een knokker, maar ook als iemand die probeerde zoveel mogelijk te genieten van het leven. Aan haar echtgenoot Edwin Spee en haar drie kinderen had ze best mogelijke steun die ze zich kon wensen. Altijd als Mentel op het podium stond, of dat nou na een race of bij een uitreiking was, was één ding niet te missen: haar brede glimlach.

Mentel was een veelbelovende snowboarder toen de ziekte in 1999 voor het eerst bij haar werd geconstateerd, in haar onderbeen. "Het was een goede verklaring voor de vervelende enkelblessure waar ik al een paar maanden last van had", zei ze daar in 2016 over tegen ForYouMagazine. "Ik hield me dan ook vooral bezig met de vraag hoe we dit op konden lossen, zodat ik zo snel mogelijk weer op mijn board kon staan."

De kanker keerde na de eerste operatie echter terug en zat bovendien op meer plekken. De enige uitweg bleek amputatie, waardoor ze haar topsportloopbaan op 28-jarige leeftijd moest beëindigen.

Mentel werd met één been Nederlands kampioen voor validen

De manier waarop ze daarmee omging, tekent haar karakter, dat ze van haar moeder heeft meegekregen. "Toen mijn been geamputeerd moest worden, heb ik één dag met haar gejankt, theegedronken en koekjes gegeten. Daarna was het klaar", zei ze in 2019 tegen LINDA..

Hoe groot haar onverzettelijkheid was, bleek wel uit het feit dat ze in 2002 - nog geen jaar na de amputatie - al meedeed aan de NK. Voor validen wel te verstaan. Mentel kon niet eens zonder krukken rondlopen, maar greep bij de elite wél de Nederlandse titel.

Mentel wist ook hoe ze haar bekendheid goed kon gebruiken. Zo richtte ze in 2012 de Mentelity Foundation op, een stichting die gehandicapte kinderen en jongvolwassen aan het sporten moest krijgen. Ook werd snowboarden door haar inspanningen in 2012 toegevoegd aan het programma van de Paralympics. Ze pakte vervolgens op de Spelen van zowel 2014 als 2018 goud op de cross. Bij die laatste Spelen won ze ook nog de titel op de banked slalom.

Opmerkelijk genoeg moest Mentel de kosten voor deelname aan die laatste Paralympics in Pyeongchang zelf betalen. NOC*NSF en een aantal van haar sponsoren wilden gezien haar conditie - ze werd in 2016 opgegeven door de artsen - niet in haar investeren, waarop Mentel een crowdfundingactie op touw zette. Ze herstelde opnieuw en kon op die manier toch nog afreizen naar Zuid-Korea. Na de Paralympics nam ze afscheid van de sport.

Bibian Mentel in 2014 met haar man Edwin Spee. Bibian Mentel in 2014 met haar man Edwin Spee. Foto: ANP

'Ga doen wat je leuk vindt'

Nog geen jaar later werd de ziekte wederom geconstateerd, dit keer in haar rug. Mentel onderging een zware operatie, waarbij ze een dwarslaesie opliep. Ze zat sindsdien in een rolstoel. In het najaar van 2019 volgden nog twee zware ingrepen, waarbij onder meer haar rug werd gestut.

Mentel vreesde dan ook dat de Kerst van 2019 haar laatste was, al hield het gezin hoop op een medische ontwikkeling. "Misschien hebben we ooit toch geluk dat er een nieuw middel wordt ontdekt dat de tumor langzamer kan doen groeien, of op een gegeven moment laat stoppen met groeien, en dat het kan worden omgezet tot een chronische ziekte. Een remmer, zodat je er nog heel lang mee kan leven", zei haar echtgenoot begin 2020 tegen RTL Boulevard.

Een nieuw wonder zat er niet in. Begin maart 2021 kwam het nieuws dat er geen behandelplan meer was voor Mentel en dat artsen haar adviseerden te beginnen met afscheid nemen van dierbaren.

"Ga doen wat je leuk vindt. Ik ben heel snel mijn passie gaan volgen, ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb", was de boodschap van Mentel tijdens een van haar laatste televisieoptredens, in het RTL-programma Humberto. Drie weken later overleed ze.