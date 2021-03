Melissa Boekelman zal komende zomer in Tokio niet voor de tweede keer op rij meedoen aan de Olympische Spelen. De 31-jarige kogelstootster heeft voor de tweede keer in haar carrière een achillespees afgescheurd en zal lang moeten revalideren.

"Mijn wereld staat momenteel op z'n kop", schrijft Boekelman maandag op Instagram. "Morgen word ik geopereerd en dan start de lange revalidatieperiode weer. Ik ben natuurlijk megaverdrietig."

De veelvoudig Nederlands kampioen liep de achillespeesblessure vorige week op. Ze heeft ook de binnenbanden van haar enkel afgescheurd. "Het gebeurde tijdens een doodnormale training, zonder enige eerdere pijn aan de pees gehad te hebben."

Voor een afgescheurde achillespees staat een hersteltijd van zeker negen maanden, terwijl de uitgestelde Zomerspelen al over minder dan vijf maanden beginnen (23 juli-8 augustus).

Boekelman scheurde in 2018 al een keer haar andere achillespees af en lag er toen tien maanden uit. "Ik weet wat me te wachten staat de komende tijd. Ik kom hier hoe dan ook doorheen."

De Instagram-post van Melissa Boekelman vanuit het ziekenhuis. De Instagram-post van Melissa Boekelman vanuit het ziekenhuis. Foto: Instagram/melissaboekelman

Boekelman had zich nog niet geplaatst voor de Spelen

Boekelman, die in 2016 bij haar olympische debuut in Rio de Janeiro werd uitgeschakeld in de kwalificaties, had nog niet voldaan aan de kwalificatie-eis voor Tokio (18,50 meter), maar daar had ze nog tot eind juni de tijd voor gehad. Haar persoonlijk record staat op 18,66 meter.

De 21-jarige kogelstootster Jessica Schilder plaatste zich vorige week bij de EK indoor wel voor de Spelen door 18,69 meter te stoten.