Het team van LeBron James heeft zondag de jaarlijkse All-Star Game in de NBA gewonnen. De formatie van Kevin Durant werd met 170-150 verslagen in Atlanta.

Veel sterspelers, onder wie James, Giannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard en James Harden, zagen het eigenlijk niet zitten om de All-Star Game te spelen. Ze vonden het onverantwoord om het duel tussen de beste spelers uit de Eastern en Western Conference tijdens de coronacrisis door te laten gaan.

"Het is een klap in het gezicht van de spelers om nu een All-Star Game te houden. Ik heb nul energie en nul zin in zo'n wedstrijd", zei James begin februari. Leonard voegde zich bij de sterspeler van Los Angeles Lakers en zei dat "geld belangrijker wordt gevonden dan gezondheid".

De All-Star Game ging ondanks de forse kritiek gewoon door, maar Joel Embiid en Ben Simmons moesten het duel wél aan zich voorbij laten gaan. De sterspelers van Philadelphia 76ers brachten zaterdag een bezoek aan een kapper die niet veel later positief testte op het coronavirus.

Uitblinker in de speciale wedstrijd was de Griek Antetokounmpo, die al zijn zestien schoten verzilverde en daarmee goed was voor 35 punten. Teamcaptain Durant deed niet mee vanwege een hamstringblessure.

Het is het vierde jaar op rij dat het team van James de All-Star Game wint. In 2018 werd voor het eerst met teamcaptains gewerkt. In 2019 en 2020 stond Antetokounmpo als teamcaptain nog tegenover James.