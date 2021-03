Bibian Mentel geniet van de momenten die ze nog heeft. De drievoudig paralympisch snowboardkampioene, die al jaren kanker heeft en voor wie geen behandelplan meer is, zegt zich iets beter te voelen.

"Het gaat, het is redelijk onder controle door de medicijnen", zei Mentel zondag via een videoverbinding in het RTL-programma Humberto. "Zoals ik me nu voel, durf ik het nog even aan."

Afgelopen vrijdag werd bekend dat de 48-jarige Mentel uitzaaiingen heeft in de hersenen. Genezing is niet meer mogelijk en artsen adviseren haar te beginnen met afscheid te nemen van dierbaren.

Mentel en haar man Edwin Spee weten al langer dat er geen kans meer is op genezing en koesteren nu de momenten samen. "Twee weken geleden ging het echt slecht met haar", zei Spee. "Ik ben bij haar gaan liggen en ze werd gelukkig weer rustig. Sinds die dag is het weer beter gegaan. Het is prachtig dat die tijd ons nog gegund is."

In 2014 pakte Bibian Mentel voor het eerst paralympisch goud. Foto: ANP

'Iedere dag is een cadeautje'

Twintig jaar geleden kreeg Mentel voor het eerst te maken met botkanker. Het leidde ertoe dat haar onderbeen geamputeerd moest worden. De ziekte keerde telkens terug, maar keer op keer wist Mentel te herstellen en bovendien uit te blinken in een wintersport. Nu is er geen behandelplan meer.

"We pakken elke dag weer als een mooi moment", zei Mentel zondag. "Dat klinkt heel cliché. Ik ben blij dat ik niet van het ene op het andere moment uit het leven ben gerukt, maar de kans heb met mijn gezin en vrienden om me heen al die laatste dingen die je nog wil zeggen, te zeggen. Daarom is nu iedere dag een cadeautje."

De in 2018 gestopte snowboardster hoopt dat haar stichting, de Mentelitity Foundation, ook na haar overlijden nog veel kinderen kan helpen om meer uit het leven te halen. Desgevraagd had Mentel nog wel een boodschap. "Ga wat doen wat je leuk vindt. Ik ben heel snel mijn passie gaan volgen, ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb."