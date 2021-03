De Nederlandse vrouwen durven na het goud op de 4x400 meter bij de EK indoor in Torun al hardop te dromen over succes komende zomer op de Olympische Spelen. Lieke Klaver, Marit Dopheide, Femke Bol en Lisanne de Witte zorgden zondag voor een passend slotstuk van een zeer succesvol toernooi van de Nederlandse atletiekploeg, waardoor de lat hoog ligt richting Tokio.

"We liepen hier indoor al harder dan op de WK outdoor in Doha in 2019. Outdoor kunnen we echt veel sneller, er kan iets heel moois gebeuren in Tokio", zegt Lisanne de Witte, die de meest ervaren kracht is in de Nederlandse formatie.

De afgelopen jaren was de 28-jarige De Witte ook de snelste 400 meterloper, maar nu dienen Lieke Klaver (22) en vooral Femke Bol (21) zich aan. Het estafetteteam - met ook Marit Dopheide - wordt zo steeds sterker. De zevende plaats op de WK was al een mijlpaal, maar in Tokio lijkt meer mogelijk.

"Het is voor het eerst dat zoveel meiden zo hard lopen", vertelt De Witte, die twee jaar geleden brons pakte op de 400 meter. "Ik dacht dat ik al op een piek zat, maar anderen verleggen nu grenzen. Dat duwt ook mij verder. Komende zomer is veel mogelijk met dit team."

'Dit is zeker zo bijzonder'

Overigens deden de sterkste teams op de 4x400 meter niet mee op de EK. De Verenigde Staten is de regerend wereldkampioen en ook Jamaica beschikt over een snelle ploeg. De Nederlandse vrouwen klopten in Torun met een kampioenschapsrecord (3.27,15) het zilveren Britse team (3.28,20) en Polen, dat in 3.29,24 brons pakte. Slotloper Bol maakte in de laatste twee rondes het goede voorwerk af.

"Ik bleef even plakken achter de Britse loopster, maar toen ik haar voorbijging en voorop lag, wist ik dat het goed zat", aldus Bol, die zaterdag al individueel goud veroverde op de 400 meter. "Als individu een titel pakken is mooi, maar deze gouden medaille met het team is zeker zo bijzonder."

Klaver werd zaterdag vijfde op de 400 meter en maakte tijdens de estafette een sterkere indruk. "Als ik deze race in die finale had gelopen, had ik misschien wel twee medailles", stelde Klaver. "Ik voel me gezegend met dit team. Groot-Brittannië wint bijna altijd medailles op de estafette en nu winnen wij. We moeten niet naast onze schoenen gaan lopen, maar het motiveert wel."

Kort voor het goud van de vrouwen, werden ook de Nederlandse mannen Europees kampioen op de 4x400 meter. In totaal veroverde de equipe vier keer goud, één keer zilver en twee keer brons op de EK en daarmee eindigde Nederland voor eerst in historie bovenaan op de medaillespiegel.