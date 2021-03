Nederland heeft zondagavond zowel bij de mannen als bij de vrouwen goud veroverd op de 4x400 meter bij de EK indoor in Torun. Daarmee werd een zeer succesvol toernooi voor de Nederlandse atleten afgesloten.

Eerder op de dag pakte Jamile Samuel verrassend brons op de 60 meter en Nadine Visser werd Europees kampioen op de 60 meter horden, waardoor de Oranje-equipe het toernooi afsluit met zeven plakken (vier keer goud, een keer zilver en twee keer brons). Daarmee eindigt Nederland het toernooi bovenaan de medaillespiegel.

Jochem Dobber, Liemarvin Bonevacia, Ramsey Angela en Tony van Diepen liepen op de 4x400 meter van begin tot eind op kop en pakten zo overtuigend de titel. Vervolgens sloeg Nederland vooral dankzij Femke Bol ook bij de vrouwen toe.

De Nederlandse mannen finishten in 3.06,06 en dat is een Nederlands record. Het viertal bleef Tsjechië (3.06,54) en Groot-Brittannië (3.06,70) voor en maakte zo de favorietenrol waar.

Zaterdag pakten Van Diepen (zilver) en Bonevacia (brons) individueel al een medaille op de 400 meter in Torun.

Medaillespiegel EK indoor 1. Nederland - 4 goud, 1 zilver, 1 brons (7)

2. Portugal - 3 goud (3)

3. Groot-Brittannië - 2 goud, 4 zilver, 6 brons (12)

4. België - 2 goud, 2 zilver, 1 brons (5)

5. Frankrijk - 2 goud, 2 zilver (4)

6. Oekraïne - 2 goud, 1 zilver (3)

7. Noorwegen - 2 goud (2)

7. Zwitserland - 2 goud (2)

9. Polen - 1 goud, 5 zilver, 4 brons (10)

10. Spanje - 1 goud, 2 zilver, 2 brons (5)

Tweede gouden medaille voor Bol

Ook de Nederlandse vrouwen begonnen als favoriet aan de 4x400 meter en ook zij deden wat verwacht werd. Het viertal met Lieke Klaver, Marit Dopheide, Lisanne de Witte en Bol kwam tot een kampioenschapsrecord van 3.27,15. Het zilver was voor Groot-Brittannië (3.28,20) en het brons voor Polen (3.29,24).

Klaver, die zaterdag vijfde werd op de 400 meter, begon sterk als eerste loopster, maar Dopheide had het zwaar waardoor Nederland terugviel naar de vierde plaats.

De Witte dichtte het gat naar Groot-Brittannië, waarop Bol liet zien momenteel de beste 400 meterloopster van Europa te zijn. Ze passeerde de Britse Jessie Knight en greep met overmacht het goud. Het is de tweede Europese titel voor de 21-jarige Bol, die zaterdag de 400 meter won.

Samuel verrast met goede start

Samuel veroverde vooral dankzij een goede start een bronzen medaille op de 60 meter. Ze liep goed door en finishte in een tijd van 7,22.

Het zilver was voor de Finse Lotta Kemppinen, die dezelfde tijd achter haar naam kreeg als Samuel, maar in duizendsten sneller was. De Zwitserse Ajla Del Ponte won het goud in de beste tijd van het jaar: 7,03.

Voor de 28-jarige Samuel is 7,22 haar beste tijd van dit seizoen. De Amsterdamse is eigenlijk een specialiste op de 200 meter, de afstand waarop ze in 2018 brons pakte bij de EK outdoor in Berlijn.

Sindsdien kampte ze met blessures en beëindigde trainer Bart Bennema de samenwerking en verweet haar verkeerd gedrag. Onder coach Sven Ootjers vond ze de weg weer omhoog met het EK-brons in Torun als gevolg. Na de race huilde Samuel van blijdschap.

Geen medailles voo Taam, Vloon en Smet

Er waren er zondag, op de slotdag van het toernooi, ook Nederlandse atleten die geen medaille pakten. Rik Taam werd knap vierde op de zevenkamp, terwijl Pieter Braun de strijd voortijdig staakte vanwege fysieke problemen.

Polsstokhoogspringer Menno Vloon, die een dikke week geleden bijna de 6 meter aantikte en het Nederlands record met 15 centimeter verbeterde naar 5,96, kwam er in de finale niet aan te pas. Hij reikte tot 5,70 en dat was goed voor de vijfde plaats. De titel ging zoals verwacht naar wereldrecordhouder Armand Duplantis. De Zweed ging in zijn tweede poging over 6,05 meter en was daarmee veel beter dan de concurrentie.

Koen Smet eindigde in de finale van de 60 meter horden als zevende. De elfvoudig Nederlands kampioen (outdoor meegerekend) noteerde een tijd van 7,73 seconden en dat was boven zijn persoonlijk record van 7,65.