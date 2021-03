Nadine Visser is blij en trots dat ze zondag bij de EK indoor in Torun op het juiste moment liet zien dat ze in absolute topvorm is. De 26-jarige Noord-Hollandse pakte met een sensationele tijd van 7,77 goud op de 60 meter horden.

"Het is supermooi om een wedstrijd te winnen, maar het zijn de toernooien waarop ik op mijn best wil zijn. En dat is hier gelukt", aldus Visser, die de snelste Europese tijd liep sinds 2008. De 7,77 was ook een persoonlijk record en een Nederlands record.

Twee jaar geleden pakte Visser in Glasgow voor het eerst de Europese titel op de 60 meter horden. Toen was ze een van de kanshebbers, maar in Torun was ze de absolute topfavoriet. "Ik voelde meer druk, maar dat kon ik aan. Ik weet dat ik in topvorm ben en daar moet ik op vertrouwen. In deze vorm voelen dit als de makkelijkste races. Heerlijk."

Vorige maand scherpte Visser in Madrid al haar persoonlijk record aan tot 7,81. "Voorafgaand aan deze EK dacht ik stiekem al aan een tijd onder de 7,80. Het zou super zijn als ik daar onder kon duiken en dat is gebeurd."

Visser kijkt uit naar Spelen in Tokio

De concurrentie kwam zondag in Torun niet in de buurt van Visser. Het zilver was voor de Britse Cynthia Sember (7,89) en het brons ging met Tiffany Porter (7,92) ook naar een Britse.

De hegemonie van Visser in Europa geeft vertrouwen richting het outdoorseizoen en de Spelen in Tokio. Ze loopt in Tokio de 100 meter horden (de 60 meter horden staat outdoor niet op het programma), waarop ze op de WK in oktober 2019 in Doha zesde werd.

Visser vindt het moeilijk om in te schatten waar ze nu staat richting Tokio. "Ik weet alleen dat ik beter ben geworden. Ik heb ook superveel zin om keihard door te trainen richting de 100 meter horden en het outdoorseizoen. Daar heb ik nu ook alle tijd voor. Hopelijk valt op de 100 meter horden alles op zijn plaats."

De Nederlandse equipe eindigde met vier keer goud, eenmaal zilver en twee keer brons als eerste op de medaillespiegel. Zaterdag pakte Femke Bol goud op de 400 meter bij de vrouwen en bij de mannen was op de 400 meter zilver voor Tony van Diepen en brons voor Liemarvin Bonevacia.

Een dag later volgde naast de titel van Visser goud op de 4x400 meter bij zowel de mannen als de vrouwen en brons voor Jamile Samuel op de 60 meter.