De Nederlandse hockeysters hebben in de Pro League Duitsland voor de tweede keer dit weekend verslagen. Na de 2-1 op zaterdag werd het zondag 3-0 in het Wagener Stadion in Amstelveen.

Oranje nam al in de tweede minuut de leiding via Pien Dicke. Uitblinker Lidewij Welten nam zowel de 2-0 als de 3-0 voor haar rekening. De eindstand was al na 36 minuten bereikt.

De score had nog verder kunnen oplopen. Caia van Maasakker raakte met een strafcorner de lat en in de rebound trof aanvoerder Eva de Goede de paal. In het vierde kwart miste Frédérique Matla nog twee grote kansen.

Voor de ploeg van bondscoach Alyson Annan is het de achtste overwinning in tien duels in de Pro League. Zaterdag vierde Annan haar honderdste zege met Oranje in 120 interlands.

Duitsland is naar verwachting een van de belangrijkste concurrenten van Oranje op de komende Olympische Spelen in Tokio.