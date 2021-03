Nadine Visser heeft zondag bij de EK indoor ook in de halve finales van de 60 meter horden haar klasse getoond. De titelverdediger bereikte simpel de eindstrijd, waarin we ook landgenoot Zoë Sedney gaan terugzien. Eerder op de dag plaatste Jamile Samuel zich in Torun nipt voor de finale van de 60 meter sprint.

De 26-jarige Visser had zaterdag al zonder problemen de series doorstaan en was ook in de halve finales overall de snelste. Ze liep 7,86 zonder ogenschijnlijk voluit te gaan. Sedney kwam in haar halve finales tot 7,99 en is als tijdsnelste ook nipt door naar de eindstrijd, die om 17.15 uur begint.

Visser is de grote favoriet voor het goud in Polen. Twee jaar geleden veroverde ze goud bij de EK indoor in Glasgow. De EK in Torun is voor de Hoornse een belangrijk moment in de aanloop naar de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio.

De 28-jarige Samuel liep in de series van de 60 meter sprint 7,27 en was in de halve eindstrijd van iets later op de dag een honderdste sneller. Ze eindigde daarmee als derde in haar heat - de top twee van de drie heats ging rechtstreeks naar de finale - en hoorde uiteindelijk op de valreep bij de drie tijdsnelsten.

Naomi Sedney, de zus van Zoë Sedney, had in de series van dezelfde discipline ook 7,27 op de klok gezet en noteerde in haar halve finale 7,35, waarmee ze tekortkwam om later op zondag mee te mogen doen aan de strijd om de medailles. De finale is om 18.46 uur.

Taam nog kansrijk op meerkamp

Bij de meerkamp voor mannen ging Pieter Braun zondag niet meer van start. De Brabander heeft last van zijn enkel en wil geen risico nemen met het oog op de Olympische Spelen in Tokio van komende zomer.

Rik Taam is nog wél actief op de meerkamp en begon de slotdag met de vijfde tijd op de 60 meter horden (8,13 seconden), gevolgd door de zesde plek bij het polsstokhoogspringen (4,80 meter).

Na zes van de zeven onderdelen is de 24-jarige Nederlander de nummer zes van het klassement. Op de afsluitende 1.000 meter, een onderdeel dat hem ligt, maakt hij nog kans om een medaille te veroveren.

Er zijn zondag meer medaillekansen voor Nederland in Torun. Zo staat polsstokhoogspringer Menno Vloon in de finale.