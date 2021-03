Michael van Gerwen heeft er alle vertrouwen in dat hij zondag op het UK Open zijn eerste toernooi van het jaar kan winnen. De nummer twee van de wereld houdt een goed gevoel over aan zijn overwinning op José de Sousa in de achtste finales.

Van Gerwen haalde een prima gemiddelde van 99,72 punten, maar had het niet makkelijk tegen de Portugees, die de mondiale nummer vijftien is. Pas in de negentiende leg viel de beslissing (10-9).

"Ik hielp hem in alle opzichten en mag alleen mezelf de schuld geven dat het zo close was. Ik moet proberen er een beetje positiviteit uit te halen, al is dat niet altijd makkelijk", zei Van Gerwen na zijn winstpartij tegen RTL 7.

"Ik wil hier het toernooi winnen en ik moet zorgen dat ik continu de goede Michael laat zien, ook onder druk. Ik verlang heel veel van mezelf en ik zet veel druk op mezelf. Dat is niet altijd eerlijk, maar zo ben ik nu eenmaal."

Die druk leidde in 2021 nog niet tot een toernooizege. Van Gerwen werd op Nieuwjaarsdag uitgeschakeld in de halve finales van het WK en strandde op The Masters en de eerste vier edities van de Players Championships.

'Altijd wennen met nieuwe pijlen'

Van Gerwen, die op het UK Open nog de enige Nederlander is, speelt in Milton Keynes niet voor het eerst in de laatste maanden met nieuwe pijlen. De drievoudig wereldkampioen is nog altijd een beetje zoekende met zijn materiaal.

"Met nieuwe pijlen is het altijd wennen. We zijn veel aan het schaven om de juiste set-up te vinden. De fabrikant doet goed werk voor me, maar ik ben ook heel veeleisend. Uiteindelijk kan ik met iedere set-up spelen, maar het zit ook 'in het koppie'", zegt hij.

"Al met al ben ik goede stappen aan het zetten en zit ik niet ver bij mijn topvorm vandaan. Het gaat goed en de pijlen vallen goed. Ik heb er vertrouwen in."

Van Gerwen speelt in de kwartfinales van het UK Open tegen Krzysztof Ratajski. Simon Whitlock-James Wade, Gerwyn Price-Devon Petersen en Dave Chisnall-Luke Humphries zijn de andere kwartfinalepartijen.