Charles van Commenée heeft al het nodige meegemaakt in de atletiek, maar zelfs de ervaren hoofdcoach van de Atletiekunie kijkt met enige verbazing naar de machtsgreep van de Nederlandse atleten op de 400 meter bij de EK indoor in Torun. Er werden zaterdag op die afstand drie medailles veroverd.

Drie Nederlandse mannen en twee vrouwen stonden zaterdag in de finale van de langste sprintafstand. De oogst was goud voor Femke Bol bij de vrouwen en zilver en brons voor Tony van Diepen en Liemarvin Bonevacia bij de mannen.

"Als ik terugdenk aan kampioenschappen in het verleden, was dit ondenkbaar voor iemand uit de Nederlandse atletiek. Het was niet voor te stellen dat we ooit zo'n dominante rol zouden spelen op deze afstand. Dat was weggelegd voor grote atletieklanden als Groot-Brittannië of Duitsland", aldus Van Commenée.

"Een aantal componenten bepalen dit Nederlandse succes. Natuurlijk de coaching. Met Laurent Meuwly en Bram Peters beschikken we over twee topcoaches die elkaar geweldig aanvullen. Dan is er het talent en de toewijding van de sporters. Zij hebben op Papendal een groepsgevoel gecreëerd waarin ze van elkaar profiteren. Ze lopen niet alleen wedstrijden tegen elkaar, maar trainen ook met elkaar. Er is sprake van grote saamhorigheid en concurrentie tegelijk."

Van Commenée voegt ook toe dat de 400 meter een "maakbaar" onderdeel is in de atletiek. "Voor nummers als bijvoorbeeld de 60 meter sprint of speerwerpen heb je meer een aangeboren talent nodig, op de 400 meter kun je door training heel ver komen. De coaches zijn op Papendal verzameld en werken samen en de atleten kiezen ervoor naar het sportcentrum te verhuizen en er permanent te verblijven."

Liemarvin Bonevacia en Tony van Diepen pakten allebei een medaille op de 400 meter. Liemarvin Bonevacia en Tony van Diepen pakten allebei een medaille op de 400 meter. Foto: ANP

'Femke Bol is een voorbeeld'

Femke Bol heeft een soort voortrekkersrol, ondanks haar 21 jaar, zegt Van Commenée. "Ze is niet alleen uitzonderlijk getalenteerd, maar ze heeft een grote mate van discipline en is goed te coachen", aldus de voormalig chef de mission.

"De andere atleten zien dat ook. Een wat oudere atleet die wat moeite had met regelmaat en discipline zei tegen mij: 'Had ik maar wat meer Femke Bol in mij.' Om aan te geven hoe gedisciplineerd zij haar sport beoefent: op tijd eten, slapen en regelmaat creëren. Ze is een voorbeeld."

Van Commenée blies ook de carrière van Bonevacia nieuw leven in. De 31-jarige Nederlands recordhouder presteerde de afgelopen jaren matig en wilde vorig jaar zomer nog stoppen. "Liemarvin was een beetje het spoor bijster in zijn leven. Ik zag dat hij een middelmatig atleet zou blijven die er op kampioenschappen waarschijnlijk in de eerste ronde zou uitvliegen als hij zo zou doorgaan", aldus de baas van de Atletiekunie.

"Een situatie die geen recht doet aan zijn talent. Ik heb hem dus overgehaald naar Papendal te komen. Hij twijfelde aanvankelijk, had ook contact met een coach uit Puerto Rico in Bahrein. Maar de structuur bij ons staat en die is: de jongens bij elkaar en de coaches die de grenzen afbakenen. Je komt voltijds of niet."

Zondag is de slotdag van de EK indoor, waarop Nederland wederom medaillekansen heeft. Zo staat polsstokhoogspringer Menno Vloon in de finale en gaat Nadine Visser voor titelprolongatie op de 60 meter horden.