Femke Bol is dolblij na haar gouden 400 meter zaterdagavond op EK indoor in Torun. De atlete uit Amersfoort maakt al een jaar een sensationele ontwikkeling door en in de Poolse stad liet ze tot haar grote vreugde zien dat ze de druk van een groot toernooi aankan.

"Dit is de bevestiging die ik wilde", jubelde de 21-jarige Bol na haar winst voor de camera van de NOS. "Ik heb de afgelopen anderhalf jaar laten zien dat hard kan lopen, maar nog nooit op een EK of WK met de druk erop. Nu wel. Het is gelukt, daar ben ik heel blij mee."

Bol gaf haar zege extra glans door haar eigen Nederlands record met een honderdste aan te scherpen tot 50,63 en daarmee liet ze de concurrentie ver achter zich. De andere Nederlandse in de eindstrijd, Lieke Klaver, finishte als vijfde.

In de aanloop naar de finale vreesde Bol dat het allemaal niet zou lukken. "Ik voelde steeds meer druk, ook van mezelf. De zenuwen kregen de overhand en ik zag zelfs tegen de race op. Tot het moment dat ik dacht: nee, ik moet ervan genieten. En dat heb ik gedaan. Het was een superleuke race."

Na 300 meter lag Bol al op kop en in het laatste stuk liep ze alleen maar verder weg. "Ik had de race in mijn hoofd al duizend keer gelopen en dit was het ideale scenario. Wat ik wilde is gebeurd."

'400 meter is geen bijnummer'

De Europese titel is voor Bol de afsluiting van het indoorseizoen. Ze richt zich nu weer op de 400 meter horden, het onderdeel waarop ze vorig jaar al aansluiting vond bij de wereldtop. Op de Olympische Spelen in Tokio loopt ze ook de 400 meter horden.

"Maar het is niet zo dat de 400 meter een bijnummer is. Ik heb een goede 400 meter nodig om een goede 400 meter horden te kunnen lopen. Elk jaar zal ik indoor de 400 meter doen, maar de focus outdoor ligt op de horden."

Het goud van Bol was de derde medaille van de Nederlandse ploeg in Torun, nadat eerder op zaterdagavond Tony van Diepen zilver pakte op de 400 meter bij de mannen en het brons was voor Liemarvin Bonevacia.

De EK indoor duurt nog tot en met zondag en op de slotdag zijn er opnieuw medaillekansen voor de Nederlandse equipe, met Nadine Visser op de 60 meter horden als belangrijkste troef. Bol komt nog in actie op de 4x400 meter.