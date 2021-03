Tony van Diepen is meer dan tevreden na zijn zilveren race op de 400 meter zaterdagavond op de EK indoor in Torun. De atleet kwam drie honderdste tekort voor de Europese titel, maar toch overheerste blijdschap bij de Nederlander, die outdoor een specialist is op de 800 meter.

"Ik ben een 800-meterloper. Dat is mijn afstand en dat zal ik laten zien op de Olympische Spelen in Tokio. Op de 400 meter ben ik deelnemersmateriaal", grapte hij na de unieke finale, waarin landgenoot Liemarvin Bonevacia naar brons liep en Jochem Dobber als vijfde finishte.

De 24-jarige Van Diepen veroverde twee jaar geleden al brons bij de EK indoor in Glasgow, maar outdoor is hij niet snel genoeg op de 400 meter.

"Ik kan niet openen in 20,50 op 200 meter en ook geen 43 seconden lopen. Maar indoor is goed voor mij. Dat is langzamer, komt meer tactiek bij kijken en kun je ook volgen."

'Het scheelde een halve meter'

Volgen deed Van Diepen dan ook in de eindstrijd. Vanuit baan zes kwam hij in vierde positie door na de eerste ronde en passeerde Dobber binnendoor. Vervolgens haalde hij in de laatste meters ook Bonevacia in. De Spanjaard Óscar Husillos kon hij net niet meer passeren

"Het scheelde een halve meter, ik heb er voor gevochten. Het was een lastige race waarin ik een paar misstappen maakte en twee keer klem kwam te zitten. Afremmen en weer versnellen kost enorm veel kracht. Maar ja, het is 400 meter en niet 400 meter plus. Balen dat het geen goud is geworden, maar toch heel dik tevreden met zilver."

Het zilver van Van Diepen en het brons voor Bonevacia waren de eerste twee medailles voor Nederland op deze EK indoor. Later op de avond veroverde Femke Bol de Europese titel bij de 400 meter bij de vrouwen en werd Lieke Klaver vijfde.

De EK indoor duurt nog tot en met zondag en dan zijn er opnieuw medaillekansen voor de Nederlandse equipe, met Nadine Visser op de 60 meter horden als belangrijkste troef.