Femke Bol heeft zaterdagavond haar favorietenrol waargemaakt op de 400 meter bij de EK indoor in Torun. De 21-jarige atlete liep met overmacht naar de Europese titel, terwijl Lieke Klaver als vijfde finishte.

Het goud van Bol is het eerste goud voor Nederland op deze EK. Eerder op de avond pakte Tony van Diepen zilver op de 400 meter voor de mannen en was er brons voor Liemarvin Bonevacia.

Bol gaf haar goud extra glans door in 50,63 haar eigen Nederlands record aan te scherpen. Haar oude toptijd was 50,64 en die liep ze vorige maand. De tijd van nummer vijf Klaver was 52,03.

De jonge Bol is al een jaar bezig met een sensationele opmars in de internationale atletiek. Ze stond in Torun voor het eerst in een finale van internationaal kampioenschap, maar was wel torenhoge favoriete vanwege haar indrukwekkende optredens deze winter op de indoorbanen.

De Amersfoortse scherpte in 2021 al vier keer eerder het Nederlands record aan en met haar beste tijd voert ze met afstand de Europese ranglijst van dit jaar aan.

Bol maakte al indruk in series en halve finales

Op weg naar de finale toonde Bol al haar klasse met dominante optredens in de series en de halve finales. Met lange passen en opvallende souplesse won ze steeds overtuigend haar races.

In de finale nam Klaver, vriendin en trainingspartner van Bol, aanvankelijk de leiding. Bol passeerde haar echter buitenom en liep met groot machtsvertoon naar het goud. Klaver zakte weg en greep naast de medailles. Het zilver ging naar de Poolse Justyna Swiety-Ersetic in 51,41, het brons was voor de Britse Jodie Williams in 51,73.

Het goud zal Bol een goed gevoel geven richting de Olympische Spelen in Tokio. De pupil van het succesvolle coachduo Laurent Meuwly en Bram Peters richt na de EK in Torun op 400 meter horden. Op dat onderdeel stootte ze vorig jaar al door naar de wereldtop en komende zomer wil ze in Tokio opnieuw excelleren.

De EK indoor duurt nog tot en met zondag en dan zijn er opnieuw medaillekansen voor de Nederlandse equipe, met Nadine Visser op de 60 meter horden als belangrijkste troef. Dafne Schippers en Sifan Hassan doen niet mee in Torun, omdat zij het toernooi niet vinden passen in hun schema richting de Spelen.