Tony van Diepen heeft zaterdag net naast goud gegrepen op de 400 meter bij de EK indoor in Torun. De Spanjaard Oscar Husillos bleef de Nederlander drie honderdste voor, terwijl Liemarvin Bonevacia brons pakte.

Jochem Dobber, de derde Nederlander in de eindstrijd, finishte als vijfde. Het zilver van Van Diepen en het brons voor Bonevacia waren de eerste twee medailles voor Nederland op deze EK indoor.

Later op de avond veroverde Femke Bol de Europese titel bij de 400 meter bij de vrouwen en werd Lieke Klaver vijfde.

Voor de 24-jarige Van Diepen is het zijn tweede medaille ooit op een EK indoor. Twee jaar geleden in Glasgow pakte hij brons. De 31-jarige Bonevacia veroverde ook al een keer brons op een EK indoor en dat was in 2015 in Belgrado.

Liemarvin Bonevacia en Tony van Diepen met elkaars naam. Liemarvin Bonevacia en Tony van Diepen met elkaars naam. Foto: ANP

Unieke eindstrijd met drie Nederlanders

Met drie Nederlandse mannen was het zaterdagavond in Torun een unieke eindstrijd. Husillos nam na de start de leiding. Bonevacia, Van Diepen en Dobber gingen in de achtervolging, maar zij konden Husillos niet meer voorbij gaan.

De 27-jarige Husillos zegevierde in 46,22, voor Van Diepen (46,25) en Bonevacia (46,30). Dobber kwam als vijfde over de finish in 46,82.

De EK indoor duurt nog tot en met zaterdag en geldt als voorbereidingstoernooi op de Spelen in Tokio. Zondag zijn er opnieuw medaillekansen voor de Nederlandse equipe, met Nadine Visser op de 60 meter horden als belangrijkste troef. Dafne Schippers en Sifan Hassan doen niet mee in Torun, omdat zij het toernooi niet vinden passen in hun schema richting de Spelen.